Шерон Стоун не зіграє у перезапуску "Основного інстинкту"

Ірина Маймур
Акторка Шерон Стоун не братиме участі в новій версії культового трилера "Основний інстинкт".

Про це повідомляє The Guardian.

Стоун під час ефіру в програмі Today засумнівалася у потребі перезапускати "Основний інстинкт". Вона згадала провальний сиквел 2006 року, який отримав переважно негативні відгуки та зібрав у прокаті лише $38 мільйонів. Для порівняння, оригінал 1992 року зібрав $353 мільйони.

Сценарист оригінальної стрічки Джо Естерхас отримає $2 мільйони за написання сценарію до перезапуску. Правами на фільм володіє United Artists, що входить до Amazon MGM Studios.

"Я не знаю, навіщо Джо погодився на цю роботу, але бажаю йому удачі", — сказала акторка.

“Основний інстинкт” режисера Пола Верговена вийшов у 1992 році. Фільм поєднав еротику, нуар і психологічний трилер.

У липні стало відомо, що компанія United Artists викупила права на перезапуск трилера. Написати сценарій запросили 80-річного Джо Естерхаса, який написав історію оригінального фільму.

Фото: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Опубліковано: 20 серпня 2025
