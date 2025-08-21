Brave! Factory 2025: що буде на найочікуванішому фестивалі літа

Цими вихідними на київській Кіностудії Довженка відбудеться одна з головних музичних подій літа — незалежний фестиваль музики й мистецтва Brave! Factory. Журналістка БЖ поговорила зі співзасновником фестивалю й артистами, аби дізнатися, якою буде програма, що таке хореоакустика та як перетворити власний архів на виступ.

Кіно на Brave!

Фестиваль — цього разу ще більш масштабний: до чотирьох сцен додали ще дві — традиційно відбудеться у вікенд до Дня Незалежності (23 і 24 серпня).

Цьогоріч він пройде під гаслом “Кіно відбувається тут і зараз”. Лайнап артистів представляли гостям поступово і в незвичний спосіб — показуючи короткометражні стрічки у соцмережах. Більшість короткометражок — це відсилання до впізнаваних сцен відомих фільмів. За створенням відео стоять команда Closer та учні курсу Filmmaking із Kyiv Academy of Media Arts. Фільми вже доступні до перегляду в Instagram Brave!

Музична сцена

Цьогоріч на 6 жанрових сценах виступлять пів сотні артистів, серед яких — 15 іноземних гостей. Це легенди британської електронної сцени Paranoid London, візіонери танцювальної сцени з Уругваю DJ Koolt і Michelle, австралієць DJ Plead, француз Arnaud Rebotini та інші. Також повноцінну сцену-шоукейс (виступи артистів у форматі презентацій, де треба швидко показати себе) готує німецький лейбл Giegling із артистами з усього світу: Cosmo (Південна Корея), Serene (Швейцарія), Eduardo De La Calle (Іспанія) та Map.Ache (Німеччина). Співзасновник фестивалю Сергій Яценко каже БЖ, що через війну змінилася й подорожчала логістика — тому наявність іноземців напряму впливає на ціну квитка.

Серед українських артистів і колективів: The Maneken із оркестром, SI Process, Міша Правильний, Pymin, Bryozone, Князь Володимир, Hidden Element, Igor Glushko та інші (лайнап за посиланням ).

Чого чекати від артистів?

Ігор Кириленко

— Для цьогорічного Brave! я підготував своє перше шоу зі світлом, екранами й запрошеними гостями. Такого типу шоу я робив для інших артистів — Макса Барських і Наді Дорофєєвої, — але для себе роблю вперше. Пишу інтро, об'єдную все програмою в один трек, одне шоу. Готуюсь уже три місяці разом із командою, і це дуже хвилююче. Зі мною виступить репер Міша Правильний — ми з ним зробили два треки в цьому році й вперше виконаємо їх наживо. Також буде Женя Пугачов — дуже класний джазовий гітарист. А ще — переможниця дитячого Євробачення Олена Усенко.

Міша Правильний

— Щодо сольного виступу. Пройшов майже рік із моменту, як я став виступати з власним матеріалом наживо. Спершу хотілося підготувати щось феєричне, але зрештою зупинилися на мінімалістичній клубній реп-програмі з більш качовими треками. У мене багато сентиментальних пісень і споукен-ворду, але тут буде “реп-реп”. Виступ під девізом — “Тут немає нічого, крім репу”. Буду виступати разом з Valeryblahblah і Andy Maxwell. Все, як завжди: соціальні тексти, правда й відвертий діалог із глядачем. Цьогоріч я вперше буду на Brave! обидва дні — дуже подобається, як зростає підхід команди до івентів. Це “вишак”.

Katarina Gryvul

— Це особлива нагода зануритися у світ експериментальної електроніки, де поряд із уже створеними композиціями прозвучать і абсолютно нові твори, які ніколи не виконувалися наживо. Моє шоу SPOMYN (“спомин”) — це дослідження крихкої, фрагментованої природи пам’яті. Кожен трек — уламок, тінь чогось втраченого чи спотвореного, тяглість із минулим. У цих композиціях зустрічаються зіпсуті хорові мотиви, електронні й органічні експерименти, які утворюють звуковий простір — наче саму тканину пам’яті, що зникає і залишає відбиток.

Перформанси й театр

Програма налічує три повноцінні категорії: музичні, хореографічні й аудіовізуальні перформанси. Приклад останнього — програма Nemesis від мультидисциплінарної артистки Poly Chain та одеської артдослідниці й активістки Софії Булгакової. Проєкт працює з архівними матеріалами останнього десятиліття.

Poly Chain. Фото: Настя Платінова

Sophia Bulgakova. Фото: Maarten Nauw

— Ми звернулися до особистого архіву 2013–2024 років, — каже Софія Булгакова. — Треки, написані для живих виступів у минулому, ми переосмислили й доповнили візуальними образами, які реагують на музику в реальному часі — мерехтливими, тактильними, майже дихаючими. Це живий архів, у якому кожен шар — спогад, але водночас і теперішній момент. Nemesis — про повернення пам’яті додому. Це інтимний ритуал, у якому горе, сила і трансформація переплітаються у багатовимірну історію, що народилася тут і тут же знаходить своє перше публічне звучання.

Також на фестивалі покажуть балет “ЕскапістіКо” від Insha Dance Company і хореографа Іллі Мірошніченка з живою музикою від Олега Шпудейка (Heinali) та Станіслава Бобрицького (Brainhack Musicbox).

Фото: Анастасія Телікова

В основі вистави — хореоакустика. Це особливий спосіб взаємодії танцю і звуку, що народився з деконструкції самого процесу створення музики. У звичному підході спочатку є механічна дія — наприклад, натискання клавіші фортепіано, — а вже потім звучання. Тут же тригером звуку стає танець.

Фото: Анастасія Телікова

“Модульний синтезатор обробляє сигнал, отриманий від напівсфери після дотику до неї тіла танцівника, і робить з цього сигналу ноту, і рух танцівника визначає, як довго ця нота звучатиме, — каже Ілля Мірошниченко. — Тут звук і рух — це єдиний організм, який реагує, імпровізує й розвивається на очах глядача”.

Ще один перформанс — вистава “Танці на краю світу” від Надії Голубцової і Марусі Іонової, засновниць театрального проєкту “Mariia&Magdalyna”. Це проєкт про подорожі як стан буття, у яких звук і слово відкривають нові простори для внутрішньої трансформації. До створення вистави також долучився електронний музикант Parking Spot.

Арт і медіапрограма

Артпрограма фестивалю об’єднає мапінг (світлові інсталяції на фасаді будівель), аудіовізуальні інсталяції, освітні формати й партисипативні проєкти. Цифровий арт стане частиною публічного простору фестивалю — від будівель і дерев до труби центрального павільйону.

До інсталяцій цього року увійшов імерсивний проєкт Frame від Антона Мігунова, що поєднує сценографію, архітектуру й імерсивність, предметно-орієнтована відеоінсталяція, присвячена Дню Незалежності України, від дуету powerOf2 (Рита Кулик та Іван Сай) у колаборації з 13 бригадою НГУ “ХАРТІЯ” та “99 кадрів” Максима Побережського — дослідження часу, ритму, паузи і пам’яті. Разом із Carbon відбудеться воркшоп для VJ’їв, чиї роботи оживлять фасади кіностудії. У програмі — 8 аудіовізуальних виступів від митців спільноти. У співпраці з One Ray Portrait портрети гостей також стануть частиною вечірніх мапінгів.

— Brave! — це один із "якорів" нормального життя, — каже співззасновник фестивалю Сергій Яценко. — Момент, коли можна видихнути й знову відчути себе вільними. Ми розуміємо, що концерти не рятують життя, але вони повертають відчуття життя бодай на кілька годин. Багато хто повертається з року в рік, і це для нас знак, що ми на правильному шляху. Але водночас кожен сезон — це виклик: донести новій аудиторії, чому тут варто бути, і дати старій упевненість у безпеці та сенсі події.

Співзасновник фестивалю Сергій Яценко

Brave! — це не просто квиток на подію, це досвід, який залишається з гостями надовго. Хтось знаходить тут кохання всього життя (були й такі кейси), хтось закохується в музику, але абсолютно всі – проживать маленьке фестивальне життя.

Фото: надані пресслужбою фестивалю й артистами