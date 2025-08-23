Вісім українських фільмів змагатимуться за висування на “Оскар”

Український Оскарівський комітет оприлюднив список фільмів, які змагатимуться за висування на 98-му "Оскарі" в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

До переліку увійшли:

"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова — документальний фільм про штурм 3-ї окремої штурмової бригади, що просувається до Андріївки.

"Буча" Станіслава Тіунова — художня стрічка, заснована на реальних історіях мешканців Бучі під час окупації.

"Дівія" Дмитра Грешка — документальний фільм про вплив війни на українську екологію. Фільмування відбувались як поблизу від лінії фронту, так і в українських заповідниках, зйомки велись також на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини, Харківщини та в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.

"Обережно! Життя триває" Антона Штуки — документальна історія з деокупованого Ізюма, де життя мешканця міста Володимира, який втратив половину своєї родини, переплітається з візитом художника Гамлета Зінківського.

"Одного літа в Україні" Володимира Тихого — фільм про американських добровольців із Міжнародного легіону ГУР. Стрічка показує їхній бойовий шлях — від тренувань у США до боїв в Україні.

"Підйомна сила" Олександра Стратієнка — документальний фільм про роботу української армійської авіації. У центрі — три ключові операції: прорив блокади Маріуполя, бої за острів Зміїний і удари по колонах під Києвом.

"Степне" Марини Вроди — художня драма про літнього чоловіка, який повертається в рідне село провести останні дні з родиною.

"Стрічка часу" Катерини Горностай — документальний відеощоденник про шкільне життя під час війни: укриття, дистанційні уроки, зруйновані школи та історії дітей.

Комітет перевірить заявки на відповідність правилам і 28 серпня оголосить український фільм, який висунуть на "Оскар". Далі Американська кіноакадемія сформує міжнародний шортлист із 15 фільмів — його планують оприлюднити 16 грудня.

Фінальних п’ять номінантів назвуть 22 січня 2026 року. Церемонія нагородження відбудеться 15 березня 2026-го в Лос-Анджелесі.

Фото: кадр із фільму “Дівія”