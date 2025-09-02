Ist publishing видасть книгу документального фотографа Олександра Глядєлова
Видавництво Ist publishing готує до друку першу авторську книгу українського фотографа-документаліста Олександра Глядєлова. До неї увійдуть світлини з його понад тридцятирічної практики — від 90-х до війни в Україні.
Глядєлов відомий своїми чорно-білими знімками, які він створює на камеру Leica, фіксуючи не лише події чи персонажів, а й вразливі стани суспільства.
Книга побудована не за хронологією, а за тематичними розділами, що окреслюють чотири напрями роботи фотографа:
- 90-ті як явище трансформації та розпаду
- діти як погляд ізсередини уразливого становища
- протест як суспільне самовизначення
- війна як довготривала тема в Україні та за її межами
Придбати видання можна на сайті видавництва. Попередній продаж за зниженою ціною триватиме до середини вересня 2025 року.
Презентація відбудеться 14 вересня о 16:00 в Українському домі в межах виставки “І побачив я”, що триває до 5 жовтня. Вхід на подію вільний для відвідувачів виставки.
Олександр Глядєлов — лауреат Шевченківської премії, один із найвідоміших українських фотографів-документалістів. Він висвітлював війни та збройні конфлікти в Молдові, Нагірному Карабаху, Чечні й Україні. Після початку повномасштабного вторгнення продовжує знімати у прифронтових зонах та на територіях, які постраждали від бомбардувань і окупації. Поза фронтовою зйомкою він реалізував довготривалі проєкти про вразливих дітей, епідемію ВІЛ/СНІДу та пострадянські тюрми.
Фото: Олександр Глядєлов