Ist publishing видасть книгу документального фотографа Олександра Глядєлова

Видавництво Ist publishing готує до друку першу авторську книгу українського фотографа-документаліста Олександра Глядєлова. До неї увійдуть світлини з його понад тридцятирічної практики — від 90-х до війни в Україні.

Глядєлов відомий своїми чорно-білими знімками, які він створює на камеру Leica, фіксуючи не лише події чи персонажів, а й вразливі стани суспільства.

Книга побудована не за хронологією, а за тематичними розділами, що окреслюють чотири напрями роботи фотографа:

90-ті як явище трансформації та розпаду

діти як погляд ізсередини уразливого становища

протест як суспільне самовизначення

війна як довготривала тема в Україні та за її межами

Придбати видання можна на сайті видавництва. Попередній продаж за зниженою ціною триватиме до середини вересня 2025 року.

Презентація відбудеться 14 вересня о 16:00 в Українському домі в межах виставки “І побачив я”, що триває до 5 жовтня. Вхід на подію вільний для відвідувачів виставки.

Олександр Глядєлов — лауреат Шевченківської премії, один із найвідоміших українських фотографів-документалістів. Він висвітлював війни та збройні конфлікти в Молдові, Нагірному Карабаху, Чечні й Україні. Після початку повномасштабного вторгнення продовжує знімати у прифронтових зонах та на територіях, які постраждали від бомбардувань і окупації. Поза фронтовою зйомкою він реалізував довготривалі проєкти про вразливих дітей, епідемію ВІЛ/СНІДу та пострадянські тюрми.

Фото: Олександр Глядєлов