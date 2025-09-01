В "Основах" вийде оновлена фотокнига про радянські мозаїки України

Київське видавництво "Основи" анонсувало вихід фотокниги Євгена Нікіфорова "Українські радянські мозаїки. Переосмислене". Видання також містить культурологічний есей Євгенії Моляр.

Це візуальний архів, що документує збережені, пошкоджені і втрачені роботи 1960–1980-х років. Серед них мозаїки Алли Горської, Івана Литовченка, Валерія Ламаха, Галини Зубченко, Ернеста Коткова й багатьох інших.

“Це і дослідження, що комплексно ставить складні питання, рефлексія над якими важлива для усвідомлення нашої ідентичності”, - йдеться в описі.

Серед питань, що ставить видання: як монументальне мистецтво використовували для просування ідеології та як воно впливає на нас сьогодні; чи можна виокремити щось сутнісно українське з радянського наративу; які уроки декомунізації та як новий деколонізаційний дискурс впливає на сприйняття спадщини.

Нове видання містить багато фотографій, яких не було у попередній книзі Нікіфорова “Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics” (2017). Книга доступна українською та англійською мовами.

Вихід заплановано на січень 2026 року — вже відкрито передзамовлення .

Зображення: видавництво "Основи"