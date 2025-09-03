LEGO випустить набір із Гізмо з “Гремлінів”

Компанія LEGO представила новий колекційний набір із 1125 деталей, у якому можна зібрати фігурку Гізмо — культового персонажа зі стрічки “Гремліни” 1984 року.

Про це пише Hypebeast.

Модель спершу була створена у межах фанатської серії LEGO Ideas. Фігурку можна розташувати так, щоб вона сиділа чи стояла, а також рухати голову, вуха, руки, пальці та ноги.

У комплекті також є впізнавані аксесуари — бризки води, що кріпляться на спину Гізмо, та 3D-окуляри, складені з LEGO-цеглинок.

Набір LEGO Gremlins Gizmo вже доступний для попереднього замовлення за $110. Доставка стартує з 1 жовтня.

“Гремліни” (1984) — культова комедія жахів режисера Джо Данте. Фільм розповідає про дивних істот могваїв, які перетворюються на небезпечних гремлінів, якщо порушити три правила догляду за ними. Стрічка стала культовою й отримала продовження у 1990 році.

Зображення: LEGO