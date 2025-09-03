Другий сезон "Венздей", спіноф "Офісу" та ще 11 серіалів вересня

Осінь — традиційно врожайний на серіали сезон. БЖ обрав найбільш цікаві новинки: Джуд Лоу зісковзує в кролячу нору, четверо дітей із родини Гіннесів борються за пивоварну імперію, незалежний журналіст намагається висвітити корупційні маніпуляції ціною власного життя, а ФБР — зупинити масові теракти.

"Венздей" (2 сезон, 2 частина)

Дата виходу: 3 вересня

У ролях: Дженна Ортега, Емма Маєрс, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Ґусман, Фред Армісен, Стів Бушемі

Після прем’єри перших чотирьох серій у серпні виходять нові епізоди другого сезону. Венздей Аддамс продовжує навчання в Академії “Невермор”. Друга частина обіцяє бути ще більш насиченою — з елементами горору, сюжетними твістами й епізодами, знятими в різних кінематографічних стилях. Ticket-seller другого сезону — поява героїні Леді Гаги, вчительки академії Розалін Ротвуд.

"Газета"

Дата виходу: 4 вересня

У ролях: Донал Глісон, Оскар Нунез, Челсі Фрай, Сабріна Імпаччіаторе

Минуло двадцять років від прем’єри культового “Офісу”, і тепер продюсер Ґреґ Деніелс повертається з новим спінофом. “Газета” знята у тому ж стилі мок’юментарі, але замість офісу паперової компанії глядачі побачать маленьку редакцію волонтерського видання Toledo Truth-Teller. Газета, м'яко кажучі, погана і саме це треба виправити новому головному редактору Неду: він збирається перетворити людей, які раніше не писали нічого більше за постів в Twitter, на справжніх журналістів.

"Завдання"

Дата виходу: 7 вересня

У ролях: Марк Руффало, Том Пелфрі, Емілія Джонс, Сем Кілі

Кримінальний мінісеріал від автора видатного телероману “Мейр із Істтауна” Бреда Інгелсбі. Том Брендіс, як кажуть американці, is many things: колишній священик, вдівець, батько трьох дітей, алкоголік, а нині агент ФБР, що очолює спецгрупу з молодих і недосвідчених оперативників.

Як вважає сам Брендіс, нове завдання їм не по зубах. У передмісті Філадельфії з’являється банда вігілантів, яка нападає виключно на наркопритони. Кожного разу правопорушники на крок попереду, і Брендіс відчуває, як монополія на справедливість висковзує з рук ФБР і переходить до злочинців, які вважають, що насильство можна викорінити лише насильством.

"Убивства в одній будівлі" (5 сезон)



Дата виходу: 9 вересня

У ролях: Мартін Шорт, Стів Мартін, Селена Гомес, Пол Радд, Меріл Стріп

Квартирантам елітного нью-йоркського кондомініуму “Арконія” не щастить: кожен сезон у ньому когось вбивають — на радість його мешканцям Оліверу, Чарльзу та Мейбл, які перетворили кожне розслідування на успішні подкасти.

У трійці з’являється новий матеріал для шоу: в парадному холі вбивають консьєржа Лестера. Детективи-любителі починають розслідування і, як завжди, воно стає усе заплутанішим з кожною серією. Цього разу в одному котлі замішали змову, мафіозний клан, впливових мільярдерів і сусідів по будівлі з темним минулим.

"Дівчина"

Дата виходу: 10 вересня

У ролях: Робін Райт, Олівія Кук, Лорі Девідсон

Черрі стала дияволом, якого добровільно запросили в будинок — принаймні так вважає Лора. Коли син знайомить її з нареченою, життя починає походити на трилер. Він усе більше віддаляється, поводиться ірраціонально, нагадуючи слухняну ляльку, ниточки якої смикає Черрі. Чим більше в Лори питань до невістки, тим більше їх у глядача: чи правда Черрі майстриня психологічних маніпуляцій, чи щось не так із самою Лорою, яка демонізує дівчину та відчуває щось на кшталт вивернутого навиворіт Едіпового комплексу?

"Покоління V" (2 сезон)

Дата виходу: 17 вересня

У ролях: Ліззі Бродвей, Патрік Шварценеггер, Джаз Сінклер, Медді Філліпс, Кленсі Браун, Дженсен Еклз

Університет Годолкіна — щось на кшталт школи Людей-Ікс — навчає студентів із суперздібностями, як боротися за усе хороше та проти усього поганого: зробити США першою країною, де викорінено злочинність. Щось йде не так від самого початку заснування університету: підлітки стають частиною програми з підготовки надсолдатів, супергерої отримують монополію на насильство над людьми, а самі підлітки постають перед моральним вибором: захистити принципи, за які вони боролися, чи заплющити на них очі.

"Ранкове шоу" (4 сезон)

Дата виходу: 17 вересня

У ролях: Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Біллі Крудап, Нестор Карбонелл, Марк Дюпласс

Продовження — вже можна не боятися називати речі своїми іменами — майже культового серіалу про внутрішню кухню медіа. Ведучі Алекс Леві і Бредлі Джексон повертаються у новому сезоні — на тлі завершення злиття телеканалів UBA та NBN. Тепер Алекс не лише ведуча, а й керівниця, Бредлі — розхльобує те, що натворив у минулих сезонах. У нових серіях — інтриги в медіасвіті в часи постправди, підкилимна боротьба, політичні скандали і підготовка до Олімпіади.

"Чорний кролик"

Дата виходу: 18 вересня

У ролях: Джуд Лоу, Джейсон Бейтман, Клеопатра Коулмен

Джейк — власник престижного ресторану та клубу в Нижньому Іст-Сайді. Його брат Вінс — лудоман, банкрут і “той самий урод в родині”. Через борги Вінса і зв’язки з криміналом, бізнес Джейка може закритися — чого не станеться, якщо брати виплачуватимуть рекетирам по $20 тисяч щотижня. Звісно, їм це не вдається, і вони зісковзують у глибоку кролячу нору. Але замість чудес їх чекає кримінал, пограбування, погрози і стрілянина.

"Підноготна"

Дата виходу: 23 вересня

У ролях: Ітан Гоук, Тім Блейк Нельсон, Джин Тріпплгорн, Кайл Маклаклен

Талса, штат Оклахома, незалежний журналіст і, як він сам себе називає, “правдоісторик” Лі Рейбон готує викривальну статтю про фінансові махінації впливової родини Вашбергів. Проте перед самою її публікацією один із Вашбергів оголошує про балотування у губернатори. Рейбону треба вирішити: викласти всю підноготну і ризикнути життям своєї родини чи перестати називати себе справжнім журналістом.

Автор серіалу — американець індіанського походження та творець культового серіалу “Пси резервації” Стерлін Харджо знову повертається до рідної Оклахоми. Цього разу з значно темнішим сюжетом.

"Повільні коні" (5 сезон)

Дата виходу: 24 вересня

У ролях: Гері Олдман, Джек Лауден, Крістін Скотт Томас, Саскія Рівз, Розалінд Елеазар

У британській розвідці є місце для аутсайдерів, що прозвали Слау-хаус (або просто “болото”), а його оперативників — “повільними кіньми”. Сюди попадають ті, хто забув секретні документи в потягу чи ще якось облажався. Але вже п’ять сезонів вони доводять, що треба ставити на темну конячку: агенти “болота” рятували Британію від ультраправих терористів, викрили російську шпигунську мережу та знайшли “крота” в керівництві MI5.

За словами сценаристів, п’ятий сезон буде вибудований навколо шпигунського принципу cover your back — так називають цикл правил, як викрити агента у власному оточенні. Отже, в британському королівстві знову щось прогнило.

"Проблемні"

Дата виходу: 25 вересня

У ролях: Мей Мартін, Тоні Коллетт, Сара Ґадон

“Високі сосни” — школа для проблемних підлітків, останнє місце, куди їх відправляють, якщо виправити їх не змогли ані колонія, ані психіатр. “У двері школи заходять діти, виходять — хтось інший”, — каже один із героїв серіалу. І це звучить радше як фраза з горору, аніж комплімент.

Висока ефективність школи криється в принципах виховання її директорки Евелін Вейд, жінки з окулярами як у серійного вбивці Джеффрі Дамера і харизмою Чарлі Менсона. Підозрювати, що в “Соснах” щось не так, починає поліцейська Алекс. Її зіграла Мей Мартін, авторка проєкту, що сконструювала сюжет зі спогадів найкращої подруги, яка теж пройшла через химерний, схожий на секту, інтернат.

"Дім Гіннесів"

Дата виходу: 25 вересня

У ролях: Ентоні Бойл, Луїс Партрідж, Емілі Ферн, Нів Маккормак, Джеймс Нортон, Джек Глісон

Нова історична драма від Стівена Найта, автора серіалу “Гострі картузи”. Дублін, 1868 рік, у великій родині Гіннесів помирає батько-патріарх Бенджамін — засновник пивоварної імперії. Замість того, аби згуртуватися, четверо його дітей вибудовують складні багатоходівки, аби заволодіти компанією батька.

"Савант"

Дата виходу: 26 вересня

У ролях: Джессіка Честейн, Джеймс Бедж Дейл, Ннамді Асомуга, Коул Доман, Пабло Шрайбер

Трилер, натхненний профайлом журналу Cosmopolitan "Чи можливо зупинити масову стрілянину ще до того, як вона станеться?", про агентку з кодовим ім'ям Савант. Джоді, агентка ФБР під вигаданим ніком, інфільтрується в онлайн-групи терористів, щоб запобігти майбутнім терактам. Формально це робота за комп'ютером, але поступово ситуація виходить за межі екрана: загроза стає реальною, а небезпека — смертельною.

Життя Джоді ділиться навпіл: вона виховує двох дітей і ночами спілкується онлайн з ультраправими радикалами, намагається бути жінкою і мислити як чоловік, яким прикидається в соцмережах. Це обігрується візуально: іноді глядачі бачитимуть не Джоді, а актора Джеремі Бобба, який втілює вигадану особу, від імені якої вона пише.