Radiohead оголосили про перший за 7 років тур

Артем Черничко
Британський гурт Radiohead оголосив про свій перший за останні сім років тур. У листопаді та грудні колектив зіграє 20 концертів у п'яти містах Європи.

У листопаді гурт виступатиме на Movistar Arena у Мадриді (4, 5, 7, 8 листопада) на Unipol Arena у Болоньї (14, 15, 17, 18 листопада), та на арені The O2 у Лондоні (21, 22, 24, 25 листопада). У грудні концерти відбудуться на Royal Arena у Копенгагені (1, 2, 4, 5 грудня) та на Uber Arena у Берліні (8, 9, 11, 12 грудня).

Ударник Філіп Селвей розповів, що музиканти зібралися минулого року, щоб “просто порепетирувати”. "Відчуття було чудове, — каже він. — Це спонукало нас знову дати кілька концертів, тому сподіваємося, що ви зможете потрапити на один із цих виступів".

Гурт востаннє виступав наживо у серпні 2018 року в межах туру на підтримку альбому A Moon Shaped Pool. Після цього музиканти зосередилися на сольних проєктах: Том Йорк створив гурт The Smile, а інші учасники працювали над власними альбомами та саундтреками до фільмів.

Опубліковано: 03 вересня 2025
