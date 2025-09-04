Сиквел "Супермена" вийде раніше, ніж очікували — названо дату

Кіностудія DC Studios офіційно анонсувала сиквел літнього блокбастера “Супермен”. Новий фільм під назвою “Супермен: Людина завтрашнього дня” вийде на екрани раніше, ніж очікувалося — вже 9 липня 2027 року.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025

Про це повідомив режисер і сценарист Джеймс Ґанн, який тепер очолює DC Studios разом із продюсером Пітером Сафраном. На своїй сторінці в X він опублікував зображення Супермена та його заклятого ворога Лекса Лютора в бойовому костюмі. Це малюнок креативного директора DC Comics Джимом Лі.

“Супермен”, що вийшов у липні, став найкасовішим супергеройським фільмом року. Стрічка зібрала у світовому прокаті понад $611 мільйонів.

Картина поєднала класичний тон коміксів із сучасною ідеєю, представивши головного героя як символ доброти.