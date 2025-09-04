Сиквел "Супермена" вийде раніше, ніж очікували — названо дату

73
Артем Черничко
share share

Кіностудія DC Studios офіційно анонсувала сиквел літнього блокбастера “Супермен”. Новий фільм під назвою “Супермен: Людина завтрашнього дня” вийде на екрани раніше, ніж очікувалося — вже 9 липня 2027 року.

Про це повідомив режисер і сценарист Джеймс Ґанн, який тепер очолює DC Studios разом із продюсером Пітером Сафраном. На своїй сторінці в X він опублікував зображення Супермена та його заклятого ворога Лекса Лютора в бойовому костюмі. Це малюнок креативного директора DC Comics Джимом Лі.

“Супермен”, що вийшов у липні, став найкасовішим супергеройським фільмом року. Стрічка зібрала у світовому прокаті понад $611 мільйонів.

Картина поєднала класичний тон коміксів із сучасною ідеєю, представивши головного героя як символ доброти.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 04 вересня 2025
share share
Описати невимовне: яким вийшов "2000 метрів до Андріївки" Описати невимовне: яким вийшов "2000 метрів до Андріївки" Помер легендарний модельєр Джорджо Армані — йому був 91 рік Помер легендарний модельєр Джорджо Армані — йому був 91 рік У Києві створили карту, що показує відстань від зупинок до укриттів У Києві створили карту, що показує відстань від зупинок до укриттів Суд захистив статус пам'ятки для садиби Дмитрієва на Подолі Суд захистив статус пам'ятки для садиби Дмитрієва на Подолі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.