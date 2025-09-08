OpenAI створює перший повнометражний мультфільм за допомогою ШІ

Ірина Маймур
Компанія OpenAI долучилася до виробництва повнометражного анімаційного фільму Critterz, який планують представити вже наступного року.

Стрічку створюють здебільшого за допомогою інструментів штучного інтелекту компанії, пише The Wall Street Journal.

Critterz розповідає історію лісових створінь, життя яких змінюється після появи незнайомця. Автор ідеї — креативний спеціаліст OpenAI Чад Нельсон, який почав працювати над персонажами ще у 2021 році, тестуючи DALL-E (нейромережу для створення зображень за текстовим описом).

Над виробництвом працюють студії Vertigo Films (Лондон) та Native Foreign (Лос-Анджелес). Фінансує проєкт материнська компанія Federation Studios.

Бюджет мультфільму — менше $30 мільйонів, тоді як подібні анімаційні картини зазвичай коштують у кілька разів дорожче. Команда хоче завершити виробництво за дев’ять місяців замість стандартних трьох років.

Хоча в основі процесу — ШІ-інструменти OpenAI, включно з GPT-5, голоси персонажів озвучуватимуть живі актори, а ескізи художників будуть оброблятися через ШI.

Мультфільм планують презентувати на Каннському кінофестивалі та випустити у світовий прокат.

Зображення: Critterz Film Ltd.

Опубліковано: 08 вересня 2025
