У Празі побудують хмарочос у вигляді кораблетрощі

У Празі планують збудувати 135-метровий хмарочос Top Tower зі скульптурою у вигляді кораблетрощі.

Про це пише чеське видання e15.

Автори проєкту — провокативний скульптор Давид Черні та архітектор Томаш Цісарж із бюро Black n’ Arch.

Будівля заввишки 125 метрів буде “пронизана” червоною металевою конструкцією у вигляді "скелета корабля", яка підіймається ще на 10 метрів вище. Усередині передбачені офіси, житло, комерційні та громадські простори.

Хмарочос обладнають системою збору дощової води для автоматичного поливу рослин і багаторівневим паркінгом для мешканців. Перед Top Tower облаштують кілометрову пішохідну зону, що вестиме повз іншу роботу Черного — скульптуру Trifot.

Хмарочос зведуть між двома виходами зі станції метро “Нове Бутовіце” в районі Прага 13. Це віддалений від центру район, забудований сучасними офісними центрами та багатоповерхівками.

За угодою з містом, девелоперська компанія Trigema перерахує місту близько 75,7 мільйона крон. Із цієї суми 14,7 мільйона піде у вигляді фінансового внеску, решта — на оновлення інфраструктури: підземних переходів, паркінгу, публічних просторів і благоустрій перед поліклінікою “Ліпа”. Ще 15 мільйонів отримає район Прага 13.

Top Tower стане найвищою будівлею Чехії. Щоправда, його перевищить 60-поверхова вежа в Остраві, коли її добудують. Водночас поки невідомо, коли саме завершать будівництво Top Tower: роботи мали початися ще у 2021 році та вже закінчитися.

Візуалізації: Black n’ Arch / David Černý