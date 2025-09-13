Армані заповів спадкоємцям продати свій модний дім

Ірина Маймур
Модельєр Джорджо Армані, який помер 4 вересня у віці 91 року, заповів своїм спадкоємцям продати модний дім Armani одному з трьох покупців: Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), Luxottica або L’Oréal.

Про це повідомляє Reuters.

За документом, складеним Армані власноруч у квітні, на першому етапі майбутній власник отримає 15% акцій компанії, а протягом п’яти років після смерті дизайнера – ще від 30% до 54,9%.

Якщо ж угода не відбудеться, спадкоємці через фонд Giorgio Armani отримають контроль над компанією та мають вивести її на фондовий ринок.

Як пише Bloomberg, спадкоємцями італійського магната стали його фонд, члени родини та партнер Лео Делл'Орко, якого Армані називав своєю “правою рукою”.

Армані був єдиним великим акціонером компанії, яку він заснував разом зі своїм партнером Серджіо Галеотті у 1970-х роках. Він контролював бренд як творчо, так і управлінськи до самої смерті.

Група Armani об’єднує бренди Emporio Armani, Armani Exchange та Armani Privé, а також готелі, ресторани й прибуткову лінію косметики. У 2024 році її доходи становили €2,4 мільярда, але останнім часом вони почали знижуватися.

Фото: Bertrand GUAY / AFP

Опубліковано: 13 вересня 2025
