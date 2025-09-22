Університет Теннессі запустить курс історії США на основі GTA

У 2026 році в Університеті Теннессі стартує курс Grand Theft America: U.S. History Since 1980 through the GTA Video Games — перший у світі освітній курс, який вивчатиме історію США через серію відеоігор Grand Theft Auto.

Про це повідомляє IGN.

Курс під назвою Grand Theft America: U.S. History Since 1980 through the GTA Video Games розробив доцент кафедри історії Торе Олссон.

Це не перший його подібний досвід: раніше він викладав історію США на прикладі гри Red Dead Redemption, а також видав книжку Red Dead’s History.

I’m the professor who’s been teaching and writing about American history through Red Dead Redemption. I’m thrilled to announce my new Spring ’26 class @UTK, HIST 150, "Grand Theft America: US History since 1980 through the GTA Video Games." Full interview: https://t.co/2H6BVJA2vC — Tore Olsson (@ToreCarlOlsson) September 19, 2025

Програма орієнтована на студентів старших курсів і пропонує вивчати американську історію ХХ–ХХІ століть через ігровий світ, наративи та персонажів серії GTA.

Реєстрація на курс закрилася за кілька хвилин після відкриття. Заняття розпочнуться 20 січня 2026 року. Спершу викладач планував інтегрувати у програму матеріал з GTA 6, але через відтермінування релізу до травня 2026 року курс почнеться раніше, аніж вийде сама гра.

Курс охоплює період від 1980-х до сьогодення. Студенти аналізуватимуть, як у іграх відображено ключові історичні події: економічну нерівність, імміграцію, чотириразове збільшення тюремного населення, трансформацію медіа після скасування «доктрини справедливості» у 1987 році, урбаністичні заворушення, зокрема бунти в Лос-Анджелесі 1992 року, алюзією на які стала сюжетна лінія San Andreas.

Купувати чи проходити ігри не доведеться. Лекції починатимуться з відеофрагментів або скриншотів, інколи викладач сам гратиме на великому екрані, щоб показати контекст. Основний акцент робитиметься на аналізі історичних процесів.

Зображення: Rockstar Games