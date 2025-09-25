У Нью-Йорку почали знімати байопік про художника Баскію

У нью-йоркському районі Іст-Віллідж, біля парку Томпкінс-сквер, стартували зйомки біографічного фільму під назвою Samo Lives про художника Жана-Мішеля Баскію.

Про це пише Hypebeast.

Стрічку знімає режисер Джуліус Она («Люс», «Парадокс Кловерфілда»). Роль Баскії виконає актор Келвін Гаррісон-молодший («Сірано», «Хрещений батько Гарлема»). Хоча повний каст ще не оголосили, перші фото з майданчика натякають на появу персонажа Енді Воргола — близького друга художника.

Локації зйомок обрані невипадково: Баскія мешкав у квартирах Іст-Віллідж, залишаючи свій графіті-тег на стінах району. З 1983 до 1988 року він орендував студію на Грейт-Джонс-стріт, 57, яку тоді здавав Воргол. Зараз у цій будівлі розташований Atelier Jolie Анджеліни Джолі.

Це не перша екранізація історії художника. У 1996 році режисер Джуліан Шнабель («Ван Гог. На порозі вічності») зняв фільм «Баскія», де митця зіграв Джеффрі Райт («Квант милосердя», «Край "Дикий Захід"»), а роль Енді Воргола виконав Девід Бові.

Також виходили документальний фільм The Radiant Child Тамри Девіс та культова картина Downtown 81, у якій грав сам Баскія.

Жан-Мішель Баскія помер від отруєння наркотиками у своїй студії в 1988 році. Похований на Грін-Вудському цвинтарі.