Італійське місто запровадить туристичний збір для собак

З 2026 року в італійському місті Больцано туристи сплачуватимуть 1,5 євро на день за кожну собаку, яка супроводжує їх у подорожі.

Про це пише CNN.

Кошти планують спрямувати на прибирання вулиць та облаштування спеціальних зон для вигулу тварин.

Також відновлять річний податок для місцевих мешканців — близько 100 євро за одну тварину.

Запровадження податку відбулося після іншої спірної ініціативи — плати за ДНК-реєстрацію собак, аби можна було ідентифікувати власників, які не прибирають відходи. За словами члена провінційної ради Луїса Вальхера, ті, хто вже зареєстрував ДНК своїх собак, отримають звільнення від нового податку на два роки.

Водночас залишиться чинним обов’язок прибирати за своїми собаками — за порушення передбачені штрафи від 200 до 600 євро.