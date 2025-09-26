Телеканал Fox перезапускає культовий серіал «Рятувальники Малібу»

Ірина Маймур
Телеканал Fox офіційно анонсував перезапуск культового серіалу «Рятувальники Малібу» (Baywatch), пише Hypebeast.

Прем’єра запланована на сезон 2026–2027 років.

Новий серіал складатиметься з 12 епізодів і стане більш драматичним та сучасним переосмисленням історії. Він зосередиться на житті нового покоління рятувальників, які працюють на пляжах Південної Каліфорнії.

Творці обіцяють торкнутися тем психічного здоров’я, бодіпозитиву та різноманіття, а також показати складні особисті історії героїв. У проєкті збережуть знакові атрибути франшизи — культові червоні купальники та видовищні рятувальні операції.

Серіал знімає оригінальний автор Майкл Берк у співпраці з Fox Entertainment і Fremantle. Акторський склад поки не розкривають.

Президент Fox Майкл Торн наголосив, що Baywatch у 90-х визначив цілу епоху пляжної культури, а тепер повернеться в новому форматі для сучасної аудиторії.

Оригінальний серіал стартував на NBC у 1989 році та тривав 11 сезонів. У ньому зіграли Девід Гассельхофф, Памела Андерсон, Ясмін Бліт, Ніколь Еггерт, Девід Шарве, Кармен Електра та Джейсон Момоа.

Зображення: Everett Collection

Опубліковано: 26 вересня 2025
