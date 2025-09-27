Німецьке видавництво випустить книгу з ескізами японського архітектора Тадао Андо

Німецьке видавництво Taschen видасть книгу про легендарного японського архітектора-самоука Тадао Андо. Вона матиме назву Tadao Ando. Sketches, Drawings, and Architecture та об’єднає понад 750 ескізів і креслень митця, пише designboom.

Книга вже доступна для попереднього замовлення. Офіційний продаж стартує в листопаді 2025 року.

Тадао Андо народився в Осаці 1941 року. Він відкрив власне архітектурне бюро у 1969-му після подорожей Європою, Африкою та Азією, а міжнародне визнання здобув завдяки престижним нагородам: Прітцкерівській премії (1995) та Королівській золотій медалі RIBA (1997).

Книга демонструє, як Андо перетворював миттєві враження на архітектурні форми. У ній можна простежити розвиток його методу — від швидких олівцевих начерків і кольорових ескізів до детальних планів ключових проєктів, серед яких житловий комплекс Рокко в Кобе та музей Чічу на острові Наосіма.

Малюнки супроводжуються особистими коментарями архітектора, де він пояснює вплив подорожей і культурних вражень на свої рішення. Наприклад, світло у французькому монастирі чи геометрія індійського ступінчастого колодязя стали для нього джерелами натхнення.

Для Андо малювання — це спосіб безпосереднього формування простору, який, за його словами, не може замінити жодна цифрова модель. Taschen презентує ескізи не лише як робочі матеріали, але і як медитативні твори.

Книга також міститиме додаток із каталогом реалізованих та нереалізованих проєктів Андо, що робить її цінним архівним ресурсом для архітекторів і студентів.

Фото: Taschen