Нідерландське село зі старовинними вітряками запровадить вхідний квиток для туристів

Нідерландське село Заансе-Сханс, відоме своїми історичними вітряками, з наступної весни почне стягувати вхідний квиток для туристів.

Його вартість становитиме €17,5, пише BBC.

Минулого року Заансе-Сханс відвідали 2,6 мільйона людей, а цьогоріч очікують до 2,8 мільйона, при тому що населення села становить лише близько 100 мешканців. Місцева влада каже, що кількість туристів занадто велика, і квиток допоможе її контролювати.

Також мешканці скаржаться, що відвідувачі часто заходять у приватні сади, стукають у двері будинків, фотографують крізь вікна та навіть використовують двори як туалети.

У вартість квитка включать оплату тих атракцій, які й зараз є платними: музею з картиною Клода Моне, написаною в селі 1871 року, та доступу до самих вітряків.

Отримані кошти — приблизно €24,5 мільйона на рік — планують спрямувати на утримання вітряків та інфраструктури, зокрема нові громадські вбиральні. Водночас місцеві власники крамниць і ресторанів виступають проти: вони побоюються, що туристи з невеликим бюджетом перестануть приїжджати, і це знизить продажі.