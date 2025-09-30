Дитячий простір із безкоштовними гуртками відкриють у Львові

У Львові в будівлі колишнього магазину «Еколан» на вул. Шевченка, 366 облаштують новий дитячо-молодіжний простір.

Про це повідомив депутат міської ради Михайло Дідух.

Простір матиме площу 136 м². Біля нього облаштують пандус.

У просторі діти й підлітки зможуть відвідувати гуртки з мистецтва, іноземних мов, хореографії, чирлідингу та фітнесу. Також планують проводити майстеркласи і тренінги. Усі заняття будуть безкоштовними.

Для дошкільнят передбачено ранкові групи, пише «Рясне News».

Також буде можливість оренди або бронювання кімнат для організаторів подій.

Наразі в будівлі розпочались ремонтні роботи. Відкриття простору очікують найближчим часом.

Візуалізації: Михайло Дідух