Дитячий простір із безкоштовними гуртками відкриють у Львові
У Львові в будівлі колишнього магазину «Еколан» на вул. Шевченка, 366 облаштують новий дитячо-молодіжний простір.
Про це повідомив депутат міської ради Михайло Дідух.
Простір матиме площу 136 м². Біля нього облаштують пандус.
У просторі діти й підлітки зможуть відвідувати гуртки з мистецтва, іноземних мов, хореографії, чирлідингу та фітнесу. Також планують проводити майстеркласи і тренінги. Усі заняття будуть безкоштовними.
Для дошкільнят передбачено ранкові групи, пише «Рясне News».
Також буде можливість оренди або бронювання кімнат для організаторів подій.
Наразі в будівлі розпочались ремонтні роботи. Відкриття простору очікують найближчим часом.
Візуалізації: Михайло Дідух
Опубліковано: 30 вересня 2025