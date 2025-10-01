У Луцьку реконструюють площу перед замком Любарта

У Луцьку планують реконструювати площу перед замком Любарта. Тут хочуть створити сучасний простір із ресторанами, кав’ярнями, сувенірними крамницями, готелями та зонами відпочинку, пише Urbisair.

Міська рада підтримала проєкт детального плану території в межах вулиць Замкова, Кафедральна, Братковського, Глушець та до Центрального парку культури й відпочинку імені Лесі Українки.

«Сьогодні вже немає дискусії про те, що величезна площа, зайнята ринком перед перлиною нашого міста — Луцьким замком, не може більше існувати в такому занепаді. А нинішні власники ринку навіть у складних економічних умовах готові до змін та реалізації якісного проєкту», — зазначив міський голова Ігор Поліщук.

За його словами, на площі збережуть продуктовий ринок, але тут також мають з’явитися кафе, магазини, конференц-зали, громадські простори й місця для відпочинку містян і туристів.

До розроблення містобудівної документації планують залучити істориків, краєзнавців та фахівців зі збереження культурної спадщини.

Над концепцією працювала архітектурна студія PIUARCH. Її торік представив відомий архітектор Франческо Фреза, який спеціалізується на інтеграції культурної спадщини та сучасної архітектури.

Проєкт передбачає оновлення ринку, створення багатофункціонального комерційного та сервісного хабу, облаштування ландшафтної зони навколо замку та покращення паркінгової інфраструктури Старого міста.

Візуалізації: PIUARCH