У Києві станцію метро «Академмістечко» хочуть реконструювати під ТРЦ

У Києві планують реконструювати виходи зі станції метро «Академмістечко», інтегрувавши їх у майбутній торговий центр.

Про це повідомили в спільноті «Пасажири Києва».

За роботи відповідатиме ТОВ «Гротто». Раніше бенефіціаром компанії був нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, зазначає киянин Сергій Пасюта.

Згідно з розпорядженням КМДА, реконструкція відбуватиметься без змін геометричних параметрів. Це означає, що нової безбар’єрної інфраструктури — наприклад, ліфтів — не передбачено.

«Те, що ділянка повністю оточує вихід із підземного переходу, натякає, що тепер вихід буде не одразу на вулицю, а через торговельний центр», — пояснюють у «Пасажирах Києва».

Земельна ділянка площею понад 800 м² перебуває в комунальній власності. У 2024 році Київрада продовжила оренду компанії «Гротто» ще на п’ять років. Проєкту реконструкції наразі немає, але його в будь-якому випадку має затвердити КМДА, впевнені в спільноті.

«Пасажири Києва» зауважують, що подібні будівництва часто затягуються на роки, створюючи незручності для пасажирів. Крім того, інтеграція метро в ТРЦ може ускладнити евакуацію під час надзвичайних ситуацій. Як приклад наводять пожежу у 2023 році в ТЦ Oasis на станції «Героїв Дніпра», яка тимчасово обмежила доступ до метро.

Фото: Aleks Chep / «Пасажири Києва»