Серіал «Гострі картузи» отримає сиквел — продюсуватиме Кілліан Мерфі

Серіал «Гострі картузи» (Peaky Blinders) повертається — Netflix та BBC замовили одразу два сезони сиквела, події якого розгортатимуться у 1953 році у післявоєнному Бірмінгемі. Про це пише Variety.

Сценаристом і творцем нового проєкту залишається Стівен Найт. «Я в захваті від нової глави в історії „Гострих картузів“, — сказав він. — Серіал розповідатиме історію міста, що постає з попелу „Бірмінгемського бліцу“. Нове покоління Шелбі взяло кермо, і це буде пекельна поїздка».

The Shelbys are back in business.



A new era, a new generation, a new story. A new series. With the Shelby family right at its blood-soaked heart.#PeakyBlinders #Shelby #DramaSeries #StevenKnight #Birmingham pic.twitter.com/qsZuuLUwbC — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) October 2, 2025

Хоча акторський склад поки що тримають у секреті, зірка оригінального серіалу Кілліан Мерфі долучиться до проєкту як виконавчий продюсер.

Кожен із двох нових сезонів складатиметься з шести 60-хвилинних епізодів. Виробництвом займуться компанії Kudos та Garrison Drama, а зйомки відбудуться у Бірмінгемі, на студії Digbeth Loc. Studios.

Окрім двосезонного сиквела, на початок 2026 року запланований вихід повнометражного фільму «Безсмертний чоловік» (The Immortal Man). Очікується, що стрічка стане прямим продовженням оригінального серіалу. У ній Кілліан Мерфі зіграє головну роль разом з ансамблем, до якого увійшли Стівен Грем, Ребекка Фергюсон, Тім Рот і Баррі Кеоган. Режисером фільму виступив Том Гарпер, який раніше працював над кількома епізодами «Гострих картузів».

Серіал «Гострі картузи» розповідає історію злочинної родини Шелбі, яка діє в Бірмінгемі після Першої світової війни. Перший сезон вийшов у 2013 році. Загалом було випущено шість сезонів, останній з яких завершився у квітні 2022 року.