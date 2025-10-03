Історичний басейн у Гетеборзі знесуть заради сучасного спорткомплексу з деревини

Артем Черничко
Данська архітектурна студія Henning Larsen виграла конкурс на проєкт великого спортивного комплексу Centralbadet у Гетеборзі (Швеція). Він замінить історичний басейн Valhallabadet, чиє знесення викликало суперечки серед містян. Відкриття заплановано на 2031 рік, пише Dezeen.

Комплекс площею 51 850 м² матиме дерев'яний ґратчастий фасад, великі вікна та зелений дах, по якому можна буде ходити. Усередині розмістять басейни олімпійського стандарту, а також сімейні та навчальні басейни, спортивні зали, сауни, кафе, бігові доріжки та відкриті тренажерні зали на даху.

Нижня частина будівлі матиме бетонну основу, облицьовану переробленою цеглою для забезпечення стійкості басейнів. Верхня частина, призначена для вологого середовища, буде збудована з клеєного бруса. Дерев’яні елементи проєктують із можливістю демонтажу та повторного використання.

Плани Centralbadet супроводжуються протестами через знесення історичного басейну Valhallabadet, відкритого у 1956 році. Активісти назвали це «марною тратою історії», оскільки басейн використовує пів мільйона плавців на рік. У Henning Larsen заявили, що їхній дизайн вшанує спадщину попередника.

Історичний басейн Valhallabadet

Фото: Henning Larsen, Jonathan Hökklo / Dezeen

Опубліковано: 03 жовтня 2025
