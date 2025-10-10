Українська спільнота Burning Man проведе масштабний захід у Києві

18 жовтня у київському просторі «Курені» (вул. Паркова дорога, 4) відбудеться Afterburn Kyiv 2025 — перша масштабна подія української спільноти бьорнерів з початку повномасштабного вторгнення. Мета заходу — поділитися досвідом рекордного для України фестивалю Burning Man 2025, повідомили організатори.

Цього року український кемп Kurenivka був найчисельнішим (200 учасників), а в пустелі Блек-Рок були представлені чотири українські проєкти: перший вітчизняний арткар Blue Bull та інсталяції Black Cloud, Merman і Point of Unity.

Арткар Blue Bull

Програма розпочнеться о 16:00 з конференції «Спалах», де відбудеться круглий стіл з представниками балтійських спільнот, лекція про цілющу силу фестивалів та презентації українських артпроєктів. Серед спікерів — Микола Каблука (Point of Unity), Ярослав Мамай (Blue Bull), Олексій Трончук та Андрій Крапивченко (Merman), а також Віталій Дейнега й Олексій Сай (Black Cloud). Спеціальний гість Олег Скрипка поділиться історією своєї подорожі на Burning Man.

Інсталяція Merman у Києві

О 18:00 стартують музичні перформанси за участю артистів, які виступали в пустелі, зокрема Аліни Паш, Mamay, Severyn та Goku (Литва).

Важливою подією стане прибуття до Києва легендарного литовського арткару Reanimacija (Animacija). Після Afterburn його переобладнають на медичний евакуаційний транспорт і передадуть на фронт.