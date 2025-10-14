У Сіднеї зведуть театр із фасадом, що повторює вигини річки

У Сіднеї з’явиться новий театр Riverside Theatre, який зведуть на березі річки Параматта, пише designboom.

Будівля стане культурним осередком одного з найбільших районів міста. Над проєктом працюють данська архітектурна студія 3XN спільно з COX Architecture, Aileen Sage і Turf Design Studio.

Простір буде відкритим і доступним для відвідувачів із боку міста та набережної. Дерев’яна конструкція фасаду матиме плавний, закручений силует, який повторює рух річки та гру світла на воді. Театр інтегрують у ландшафт: до нього вестимуть прогулянкові тераси й пішохідні маршрути, які об’єднають громадський простір набережної.

Усередині передбачено кілька сцен різного масштабу: головну залу на 1500 місць і менші простори для театральних і кінопоказів. Також оновлять наявну історичну театральну залу на 760 місць.

Дизайн будівлі також передбачає екологічні цілі: відновлення берегової лінії річки, висадження місцевих видів рослин і повторне використання матеріалів.

Проєкт враховує і культурний контекст місця — під час роботи над дизайном архітектори спиралися на історії корінних народів Австралії та співпрацювали з консультантами з культурної спадщини.

Візуалізації: 3XN / Aesthetica Studio / designboom