Автор «Шостого чуття» зніме серіал про магічну кулю від Mattel

Артем Черничко
Компанія Mattel Studios анонсувала ігровий телесеріал, в основу якого ляже культова іграшка Magic 8 Ball («Магічна куля №8»). Режисером проєкту стане М. Найт Ш'ямалан («Шосте чуття», «Спліт»), а сценаристом – лауреат премії «Еммі» Бред Фелчак («Американська історія жахів»).

Жодних деталей проєкту наразі немає. Як пише Deadline, серіал має переосмислити класичну іграшку Magic 8 Ball «як центральний елемент концептуальної, орієнтованої на персонажів надприродної драми, що поєднує психологічну напругу з культурною інтригою».

«Магічна куля №8» була створена у 1946 році Альбертом Картером та Ейбом Букманом. Вона використовується для жартівливого передбачення долі або допомоги у прийнятті рішень. Принцип дії простий: Magic 8 Ball дає відповідь на запитання у форматі «так» чи «ні», випадково обираючи одну з 20 можливих фраз.

Завдяки частим згадкам у кіно та на телебаченні вона стала елементом попкультури. Зокрема, кулю використовували герої фільму «Траса 60», серіалів «Друзі» та «Сімпсони». Щороку іграшку продають накладом близько мільйона одиниць.

Опубліковано: 14 жовтня 2025
