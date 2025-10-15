Біля Львова збудують перше в Україні містечко сімейного типу для дітей-сиріт

Ірина Маймур
У місті Дубляни неподалік Львова розпочали будівництво «Дитячих Осель» — першого в Україні містечка сімейного типу для дітей, які втратили батьків або позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Комплекс складатиметься з трьох будинків, у яких житимуть до 24 дітей разом із прийомними родинами. Поруч зведуть соціальний центр, відкритий для всіх мешканців громади. Перші сім’ї зможуть заселитися вже навесні наступного року.

Проєкт реалізує благодійна організація СОС Дитячі Містечка Україна у партнерстві з Львівською міською радою та за підтримки СОС Дитячі Містечка Данія і фонду Германа Гмайнера (Німеччина). Він входить до міжнародної програми Children’s Living Places, яка спрямована на розвиток альтернатив догляду замість інтернатних закладів.

Загальна вартість будівництва — близько 2 мільйонів євро, кошти надають благодійники.

«Ми створюємо не лише житло, а й комплекс підтримки: психологів, соціальних працівників, педагогів. Адже діти, які потрапляють у прийомні сім’ї, часто мають трагічні історії, і допомога потрібна не тільки їм, а й батькам-вихователям», — зазначив директор СОС Дитячі Містечка Україна Сергій Лукашов.

Будинки зводять у скандинавському стилі — світлі й енергоефективні, з продуманими спільними просторами. Поруч облаштують дитячі та спортивні майданчики.

Після завершення будівництва та 18 місяців соціального супроводу комплекс передадуть на баланс громади.

Візуалізації: Львівська міська рада

Опубліковано: 15 жовтня 2025
