Crocs випустить різдвяну модель сабо, присвячену Ґрінчу

Американський бренд Crocs представив нову версію класичних сабо, натхненну Ґрінчем — культовим персонажем із книги Доктора Сьюза «Як Ґрінч украв Різдво» 1957 року.

Про це пише Hypebeast.

Верх пари оздоблено пухнастим зеленим штучним хутром, а на передній частині вишита фірмова посмішка Ґрінча. Усередині клогів — м’яка червона підкладка, що відсилає до класичного образа Санти.

На п’ятковому ремінці розташована знімна декоративна деталь — рука Ґрінча із червоною ялинковою кулькою. Вона натякає на знамениту історію про «викрадене Різдво».

Ціна The Grinch x Crocs Classic Clog — близько $100. Точна дата релізу ще уточнюється, але вже відомо, що вона відбудеться в грудні. Замовити модель можна буде через офіційний сайт Crocs.

Образ Ґрінча став частиною сучасної попкультури завдяки популярним екранізаціям. Найвідоміші з них — художній фільм 2000 року з Джимом Керрі в головній ролі, а також анімація від студії Illumination 2018 року, де Ґрінча озвучив Бенедикт Камбербетч.

Фото: Crocs