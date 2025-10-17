У Львові збудують храм з укриттям і громадським простором

У Львові визначили переможця Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на проєкт храму Різдва Христового, який зведуть на вул. Ряшівській.

Найвищу оцінку журі отримала львівська архітектурна майстерня «Симетрія», повідомили в міськраді.

Проєкт-переможець передбачає будівництво сучасного храму з громадською функцією. На підземному рівні будівлі розмістять трапезну, яка слугуватиме укриттям під час повітряних тривог. Також там облаштують санвузли й ліфт для маломобільних груп населення.

На території храмового комплексу збудують каплицю, дзвіницю та навчальний клас. Простір буде відкритим для мешканців району та зможе виконувати не лише сакральну, а й соціальну функцію як місце зустрічей та спільних подій.

За задумом авторів, архітектурна концепція базується на образі Яскині — місця народження Ісуса. У проєкті поєднані традиційні природні лінії із сучасними рішеннями та матеріалами.

Композиція споруди створена за церковними канонами: вівтар — на схід, головний вхід із заходу, а навколо можна буде пройти процесією. Усередині храму передбачене місце для різдвяного вертепу з природним освітленням.

Окремою особливістю стала стіна-парк, яка відділятиме територію храму від майбутньої магістралі на вулиці Ряшівській. Вона захищатиме подвір’я від шуму та створить затишний простір для відвідувачів.

Проєкт передбачає екологічні рішення — збір дощової води, природне очищення ґрунтів і покриття, через яке може проходити вода.

У фінал конкурсу вийшли сімнадцять проєктів. Друге місце також посіла майстерня «Симетрія», а третє — бюро «Швець та Партнери». Окрему відзнаку здобув проєкт архітекторів з Ужгорода.

Візуалізації: Львівська міськрада; Департамент архітектури та просторового розвитк