Apple випустить перший MacBook із сенсорним екраном

51
Ірина Маймур
Компанія Apple готує свій перший MacBook із сенсорним екраном, який може вийти наприкінці 2026 або на початку 2027 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Оновлені MacBook Pro матимуть тонший і легший корпус, але збережуть повнорозмірні клавіатуру та трекпад, тож користувачі зможуть працювати як у класичному режимі, так і за допомогою сенсорних жестів.

Уперше в лінійці MacBook з’являться OLED-дисплеї, як у iPhone та iPad Pro. Також Apple відмовиться від фірмового «вирізу» для камери: його замінить отвір hole-punch за принципом Dynamic Island.

Компанія посилила механізм кріплення дисплея та шарніри, щоб екран не хитався під час дотиків. Це типова проблема сенсорних ноутбуків.

Наразі Apple оцінює попит на сенсорні Mac і не розробляє інші моделі із цією функцією, крім MacBook Pro. Ціна новинок буде на кількасот доларів вищою за поточні версії без сенсорного екрана. Нині MacBook Pro з високопродуктивними процесорами стартують від $1999 за 14-дюймову модель та $2499 за 16-дюймову.

Сенсорні ноутбуки вже понад десять років присутні на ринку, але Apple довго уникала цього формату, стверджуючи, що він не є зручним та ергономічним. Компанія наполягала, що для дотику призначені iPad, а для роботи — Mac. Тепер підхід змінився: Apple вирішила протестувати попит на сенсорні Mac і починає з флагманської лінійки MacBook Pro.

Фото: Emile / Unsplash

Опубліковано: 17 жовтня 2025
