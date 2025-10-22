У Білій Церкві оновлять парк Слави за проєктом Aranchii Architects

У Білій Церкві завершився Всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу концепцію благоустрою парку Слави. Журі розглядало 12 проєктів, оцінюючи їх за плануванням, символічним змістом і здатністю переосмислити простір із урахуванням історичного контексту.

Про це повідомила міська рада.

Переможцем став проєкт студії Aranchii Architects, який відзначили за оригінальність та нестандартний просторово-планувальний підхід. У концепції гармонійно поєднано повагу до поколінь митців, які колись працювали в парку, із сучасним баченням розвитку міського простору.

За словами експертів, автори змогли знайти баланс між меморіальною функцією парку та його роллю як місця спокійного відпочинку для мешканців і гостей Білої Церкви. Концепція водночас шанобливо осмислює історію міста й України загалом. Журі рекомендувало проєкт до подальшої реалізації.

Друге місце посіла команда з Білої Церкви, що запропонувала сміливу альтернативу типовим радянським підходам до проєктування меморіалів.

Третє місце отримав київський колектив — за глибоке переосмислення структури парку та нестандартне бачення меморіальної зони.

Усі конкурсні роботи можна побачити на виставці в Центральній міській бібліотеці на Торговій площі — вона триватиме до 21 листопада.

Візуалізації: Aranchii Architects