Netflix покаже документальний фільм про Едді Мерфі — вийшов трейлер

Ірина Маймур
Netflix опублікував трейлер документального фільму Being Eddie, присвяченого кар’єрі коміка й актора Едді Мерфі. Стрічку зняв дворазовий володар «Оскара» Ангус Волл.

Про це пише Hypebeast.

Фільм розповідає про майже 50 років творчості Мерфі, його шлях до успіху та феноменальну харизму.

У документалці з’являться колеги та друзі Едді, серед яких — Дейв Шапелл, Кріс Рок, Джеймі Фокс, Арсеніо Гол, Джеррі Сайнфелд, Кевін Гарт, Трейсі Елліс Росс, Трейсі Морган та інші. Вони розкажуть, як артист змінив комедію, Голлівуд і афроамериканську культуру.

«Жоден інший підліток-комік не стояв на одній сцені з Джеррі Сайнфелдом у 17 років і не потрапляв до складу Saturday Night Live одразу після школи. Жоден актор не грав копа, лікаря і осла — і не підкорював усі грані Голлівуду, до яких торкався», — йдеться в офіційному описі фільму.

Фото: ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ / AFP

Being Eddie також показує особисту сторону Мерфі: уперше актор впускає глядачів до свого дому, щоби пригадати найяскравіші ролі та розповісти про те, що роками лишалося поза кадром.

Прем’єра Being Eddie відбудеться 12 листопада на Netflix.

Опубліковано: 23 жовтня 2025
