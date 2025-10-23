Crocs випустить сабо, присвячені Дарту Вейдеру

Американський бренд Crocs представив нову колаборацію із франшизою Star Wars — модель Classic Clog Darth Vader, присвячену головному антагоністу саги.

Взуття надійде в продаж 29 жовтня 2025 року, пише Hypebeast.

Верх моделі прикрашає рельєфний графічний малюнок, що нагадує знаменитий шолом Вейдера. По боках підошви розміщено зображення світлового меча, а на устілці — червоне брендування Crocs x Star Wars.

До комплекту додаються ексклюзивні джибітси — панель на грудях та мініатюрний винищувач TIE.

Пара коштуватиме $90 і продаватиметься на офіційному сайті Crocs. Колекція стала продовженням партнерства Crocs і Star Wars, розпочатого у 2024 році.

Дарт Вейдер — один із головних героїв та антагоністів кіноепопеї «Зоряні війни», джедай, що перейшов на Темний бік Сили та потім повернувся на Світлий. Він уперше з’явився на кіноекранах у фільмі «Зоряні війни: Епізод IV Нова надія» (1977).

