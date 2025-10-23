Автор «Клану Сопрано» зніме серіал про секретні експерименти ЦРУ над розумом

Ірина Маймур
Девід Чейз, творець культового серіалу «Клан Сопрано», працює над новим проєктом для HBO — трилером Project: MKUltra, який буде заснований на реальних подіях.

Це перша робота режисера для каналу за останні чотири роки, пише Hypebeast.

Фото: Angela Weiss / AFP

Серіал розповість історію Сідні Ґотліба, хіміка й шпигуна, який очолював програму MKUltra — один із найсуперечливіших проєктів ЦРУ часів Холодної війни. У його межах агентство проводило експерименти з контролю свідомості, часто без згоди учасників, використовуючи ЛСД, електрошок, гіпноз, поліграф, радіацію, токсини тощо. Багато піддослідних лишилися з покаліченою психікою, деякі загинули.

HBO описує серіал як «драматичний трилер про сумнозвісного науковця, відомого як Чорний Чаклун, що керував психоделічною програмою ЦРУ». Ґотліба також називають «ненавмисним хрещеним батьком ЛСД-контркультури».

Проєкт базується на книзі Джона Лайзла Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKULTRA. Продюсерами серіалу виступлять Девід Чейз і Ніколь Ламберт.

Програма MKUltra виникла у 1950-х роках як відповідь на побоювання США щодо методів промивання мізків, що використовувалися комуністичними ворогами. Хоча проєкт офіційно закрили після викриття в 1970-х роках, його неетичні та негуманні практики залишаються предметом суперечок та дискусій донині.

Опубліковано: 23 жовтня 2025
