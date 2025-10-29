Першу в Україні 3D-друковану школу відкриють цьогоріч

Корпус львівської початкової школи № 23, який зводять за допомогою 3D-принтера, майже готовий до відкриття.

Усередині вже встановлюють меблі, а ззовні облаштовують терасу, пандус, майданчики та батути, повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Під час виїзду на об’єкт команда проєкту оглянула приміщення й узгодила дату відкриття — воно відбудеться цього року.

Класи вже обладнані сучасними партами, шафами й освітленням. Панорамні вікна додають простору і природного світла.

«Фактично від сьогодні починаємо зворотний відлік до заїзду першачків у свої класи. Упевнений, їм сподобається», — зазначив чиновник.

Реалізацію проєкту 3D-друкованого навчального корпусу для першокласників у школі №23 розпочали навесні 2022 року у співпраці з французьким благодійним фондом Team4UA.

Архітектурною та інтер'єрною концепцією проєкту займалися київські фахівці з balbek bureau. Технологічними партнерами проєкту стали данська компанія-розробник технології 3D-друку COBOD і будівельна компанія 3DCP Group. Остання керує роботою принтера.

Новий корпус розрахований на 100 учнів і має забезпечити додаткові місця в густонаселеному районі міста.

Фото: Любомир Зубач