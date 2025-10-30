Словаччина запроваджує обмеження швидкості для пішоходів

Ірина Маймур
У Словаччині з 1 січня 2026 року почне діяти закон, який встановлює максимальну швидкість пересування тротуарами — 6 км/год.

Про це повідомляє Politico.

Фото: Trnava University / Unsplash

Поправку до закону про дорожній рух ухвалив парламент країни. Обмеження стосуватиметься пішоходів, велосипедистів, скейтерів і користувачів самокатів, які мають право пересуватися тротуарами. Мета нововведення — зменшити кількість зіткнень, особливо з електросамокатами.

Автор ініціативи, депутат лівопопулістської партії Smer Любомір Важни, заявив, що закон дозволить точніше фіксувати порушення — зокрема, у випадках, коли потрібно об’єктивно визначити, чи рухалася людина швидше, ніж дозволено в зонах для пішоходів.

Втім, поки що невідомо, як саме влада планує контролювати швидкість. Середня хода становить 4–5 км/год, а темп у 6,4 км/год вважається помірним для людей у гарній фізичній формі, зазначає Британський фонд серця.

Опозиція розкритикувала рішення. У Міністерстві внутрішніх справ Словаччини заявили, що замість обмеження швидкості доцільніше було б заборонити самокати на тротуарах. Депутат партії Progressive Slovakia Мартін Пекар назвав закон «абсурдним» і таким, що шкодить сталому транспорту.

Поправка викликала хвилю жартів у соцмережах — користувачі іронізують, що тепер біг за автобусом може бути підставою для штрафу.

Опубліковано: 30 жовтня 2025
