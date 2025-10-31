Перший повнометражний фільм про Hello Kitty вийде у 2028 році

Ірина Маймур
Кінокомпанії Warner Bros. Pictures та New Line Cinema оголосили дату релізу першого повнометражного англомовного фільму про культового персонажа Hello Kitty.

Стрічка вийде в прокат 21 липня 2028 року, пише Hypebeast.

Режисером проєкту виступає Лео Мацуда, а останню версію сценарію написала Дана Фокс.

Стрічку анонсували ще у 2019 році — саме тоді компанія Sanrio уперше надала права на екранізацію своєї культової героїні. Поки невідомо, чи говоритиме Hello Kitty у фільмі, адже в більшості попередніх анімацій вона залишалася повністю німою.

Окрім головної героїні, Sanrio також ліцензувала для фільму права на використання інших персонажів: це Gudetama — розбите яйце, My Melody — кролик, а також Лала і Кікі, вони ж Little Twin Stars. Тож не виключено, що ці герої з’являться разом із Кітті в одному кінематографічному світі.

«Це буде дебют Hello Kitty на великому екрані — історія про неї та її друзів, яка підкорить глядачів усіх вікових категорій», — йдеться в заяві студії.

Hello Kitty – це один із найвідоміших брендів у світі, створений японською компанією Sanrio. Персонажа створила ілюстраторка Юко Сімідзу. Коли компанія Sanrio попросила художників намалювати «щось миле», вона пригадала біле кошеня, яке отримала від батька в дитинстві.

Фото: Eric Prouzet / Unsplash; Duong Ngan / Unsplash

Опубліковано: 31 жовтня 2025
