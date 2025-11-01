Netflix може купити Warner Bros. Discovery — із правами на «Гаррі Поттера» та DC Comics

Компанія Netflix може придбати студійний та стримінговий бізнес Warner Bros. Discovery.

Про це повідомляє Reuters.

Сервіс залучив інвестиційний банк Moelis & Co, який раніше працював зі Skydance Media під час її спроби придбати Paramount Global. Зазначається, що Netflix уже отримав доступ до data room — сховища з фінансовими документами Warner Bros. Discovery, щоб оцінити можливість угоди.

Придбання дасть Netflix контроль над культовими франшизами, зокрема «Гаррі Поттер» і DC Comics, а також над телестудією Warner Bros, яка випускає для сервісу оригінальні серіали «Плеймейкерка», «Ти» та «Покоївка».

Окрім цього, компанія зможе посилити свої позиції у сегменті престижних драм завдяки бренду HBO та його стримінгу HBO Max.

Генеральний директор Netflix Тед Сарандос зазначив, що сервіс зазвичай «більше будує, ніж купує», але готовий до стратегічних придбань. Водночас він уточнив, що Netflix не цікавлять кабельні телеканали Warner Bros. Discovery, такі як CNN, TNT, Food Network і Animal Planet.

Після серії несподіваних пропозицій від кількох компаній, включно зі Skydance Media, Warner Bros. Discovery публічно заявила, що розглядає різні варіанти — зокрема продаж окремих активів або повний розділ компанії.