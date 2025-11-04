В Австралії збудують критий сніговий парк із тунелем, що обертається

У 2027 році в Австралії відкриють Snowtunnel Park — перший у світі критий лижний парк із тунелем, що обертається, і дозволяє кататися на лижах і сноуборді незалежно від сезону.

Першими містами, де з’явиться проєкт, стануть Мельбурн, Сідней і Брісбен.

Головна особливість парку — тунель 12,5 метра заввишки і 16 метрів завдовжки, вкритий справжнім снігом, виготовленим із води та повітря. Система руху створює ефект «нескінченного схилу»: відвідувачі залишаються на місці, а сніг рухається під ними. Швидкість можна регулювати для новачків і досвідчених райдерів.

Snowtunnel Park розмістять усередині ізольованої будівлі, де контролюватимуть температуру та вологість. Комплекс займатиме приблизно 3000 м², з яких понад 600 м² — снігова поверхня для катання. Тут також будуть зони навчання, оренди спорядження, кафе й оглядові вікна.

Одна з головних переваг Snowtunnel Park над традиційними критими гірськолижними курортами — він не потребує великих площ або довгих спусків. Завдяки тунелю, що рухається, парк потребує менше будівельних матеріалів і енергії для охолодження, але водночас залишається повноцінним простором для зимових видів спорту.

Технологію Snowtunnel вперше протестували в Австралії: прототип мав діаметр 10 метрів, але повнорозмірні парки з тунелем, що обертається, з’являться лише зараз. Після запуску мережу планують розширити в інші австралійські міста та за кордон, зокрема в регіони з обмеженою кількістю природного снігу.

