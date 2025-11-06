Берлін висадить мільйон дерев до 2040 року

Ірина Маймур
Палата депутатів Берліна ухвалила закон про кліматичну адаптацію, який передбачає висадження одного мільйона нових дерев до 2040 року.

Протягом 15 років кількість дерев у місті має зрости приблизно вдвічі, пише Spiegel.

За інформацією агенції dpa, загальна вартість проєкту становить €3,2 мільярда. Два мільярди із цієї суми планують виділити зі спецфонду, який наповнюється з федерального бюджету.

Ініціативу запропонував громадський рух BaumEntscheid, який подав відповідну петицію. Це один із перших випадків, коли берлінський парламент ухвалив законопроєкт, розроблений громадянами, практично без змін.

Подібна ситуація сталася у 2018 році, коли на основі громадської ініціативи розробили закон про велоінфраструктуру, але тоді його вносив сенат.

«Це безпрецедентна інвестиція в зелену інфраструктуру міста», — заявив правлячий бургомістр Берліна Кай Вегнер.

Утім, бізнес-спільнота критикує проєкт. Торгово-промислова палата Берліна вважає, що кошти спеціального фонду мають іти на підтримку інновацій та зростання, а не на озеленення вулиць.

Фото: Mario Bruns / Unsplash

Опубліковано: 06 листопада 2025
