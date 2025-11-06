Берлін висадить мільйон дерев до 2040 року

Палата депутатів Берліна ухвалила закон про кліматичну адаптацію, який передбачає висадження одного мільйона нових дерев до 2040 року.

Протягом 15 років кількість дерев у місті має зрости приблизно вдвічі, пише Spiegel.

За інформацією агенції dpa, загальна вартість проєкту становить €3,2 мільярда. Два мільярди із цієї суми планують виділити зі спецфонду, який наповнюється з федерального бюджету.

Ініціативу запропонував громадський рух BaumEntscheid, який подав відповідну петицію. Це один із перших випадків, коли берлінський парламент ухвалив законопроєкт, розроблений громадянами, практично без змін.

Подібна ситуація сталася у 2018 році, коли на основі громадської ініціативи розробили закон про велоінфраструктуру, але тоді його вносив сенат.

«Це безпрецедентна інвестиція в зелену інфраструктуру міста», — заявив правлячий бургомістр Берліна Кай Вегнер.

Утім, бізнес-спільнота критикує проєкт. Торгово-промислова палата Берліна вважає, що кошти спеціального фонду мають іти на підтримку інновацій та зростання, а не на озеленення вулиць.