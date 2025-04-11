У Львові більше не білять дерева та бордюри: причина

У Львові комунальні служби не будуть білити дерева та бордюри перед Великоднем.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Такі роботи заборонені Правилами благоустрою Львівської МТГ, які ухвалили у 2024 році.

У міськраді пояснюють, що білення навесні не захищає дерева від шкідників, а може навіть пошкодити кору. Аналогічна ситуація з бордюрами, адже залишки фарби забруднюють тротуари, траву та мають неестетичний вигляд.

Водночас, попри заборону, подекуди комунальники продовжують білення "за інерцією", однак таких випадків з кожним роком стає менше.

Нагадаємо, минулого року у Львові також вирішили відмовитися від строкатих кольорів у міському просторі. Тепер замість них фарбують елементи благоустрою у нейтральний сірий. Цей колір визнали більш гармонійним і естетичним для міського середовища.

Фото: DailyLviv.cоm