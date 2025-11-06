Режисерка Анна Бурячкова екранізує роман «Gimme Shelter» про Київ 2010-х

Ірина Маймур
Українська режисерка Анна Бурячкова розпочала роботу над ігровим повнометражним фільмом «Gimme Shelter» — екранізацією однойменного роману Ольги Сідоріної-Вілкінс.

Стрічка перенесе глядачів у Київ початку 2010-х — місто на порозі великих змін. Через історію головної героїні Віри фільм покаже соціальні контрасти, мовні суперечності та класову нерівність, що поступово визрівають під час Революції Гідності.

Наразі триває робота над сценарієм, який Анна Бурячкова та Ольга Сідоріна-Вілкінс пишуть разом.

Фото: Валентин Кузан / The Ukrainians. Надано Анною Бурячковою

«Скільки разів ми маємо дозволити іншим та собі оцінювати, руйнувати наші особисті можливості й кордони? А головне — скільки інших людей ми можемо зруйнувати або підтримати на цьому шляху? У творі не буде універсальних відповідей на питання. Але точно є універсальне та напрочуд важливе питання — “Хто я? На що я згодна/згоден і що я ладна/ладен зробити для того, щоб стати собою?”», — каже режисерка.

Анна Бурячкова дебютувала в повному метрі зі стрічкою «Назавжди-назавжди», прем’єра якої відбулася у 2023 році на 80-му Венеційському кінофестивалі. Фільм здобув визнання і отримав кілька нагород, зокрема як найкращий міжнародний фільм на кінофестивалі в Коттбусі та Міжнародному кінофестивалі в Стамбулі. В Україні стрічка отримала спеціальну відзнаку на кінофестивалі «Миколайчук OPEN».

Також Анна вже кілька років працює над екранізацією роману «Тигролови» Івана Багряного. Бурячкова відома і як режисерка музичних відеокліпів для гуртів «Океан Ельзи» і «Друга ріка», Jamala, ONUKA, а також короткометражних фільмів «Рекіте» (для Hedaki Village Band) та «Анаконда».

Обкладинка майбутньої книги. Надано видавництвом «Хто це?»

Над «Gimme Shelter» вона працює разом із продюсерками Наталією Лібет і Ольгою Брегман.

Наразі видавництво «Хто це?» готує роман «Gimme Shelter» до друку — передзамовлення вже відкрите, вихід книги очікується взимку 2025–2026 року.

Опубліковано: 06 листопада 2025
