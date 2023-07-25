Стрічку української режисерки Анни Бурячкової покажуть на Венеційському фестивалі

Світова прем'єра стрічки української режисерки Анни Бурячкової «Назавжди-назавжди» відбудеться на 80-му Венеційському кінофестивалі. Фільм включили до конкурсної програми Orizzonti Extra.

Про це режисерка повідомила у своєму Instagram.

«Назавжди-назавжди» — повнометражний ігровий дебют Анни Бурячкової. Події фільму відбуваються наприкінці 90-х у Києві.

«Це історія про розгублених підлітків із типовими проблемами цього віку, але зважаючи ще й на історичні обставини після розвалу СРСР», зазначає режисерка.

Нагадаємо, що цьогоріч Венеційський фестиваль святкує 80-ту річницю і відбудеться з 30 серпня до 9 вересня.

Фото: кадр із фільму «Назавжди-Назавжди»/«Діджітал Реліджн»