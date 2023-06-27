Такие планы: 12 проектов июня, которые изменят Киев и пригород

Киев и пригород продолжают восстанавливать и развивать, несмотря на войну. Мы собрали проекты месяца, которые повлияют на жизнь города и пригорода. Среди них новые укрытия, музей под Киевом с дизайном от Makhno Studio, новые зеленые зоны и изменения на Житнем рынке.

Украинская архитектурная студия Makhno Studio представила проект остановки-укрытия. Ее создадут с помощью 3D-печати. Первая такая остановка уже вскоре появится в Киеве, далее при содействии местных властей, общин и партнеров проект может быть масштабирован.

В Киеве планируют оснастить 3 тысячи укрытий и хранилищ автоматизированными системами открытия. Таким образом, горожане смогут беспрепятственно попадать туда в случае тревоги. Такие кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе .

Также город планирует приобрести и установить более 250 бетонных наземных укрытий.

Представители киевской громады показали проект парка "Дикий Левый", который могут обустроить от моста Метро до заказника "Горбачиха" вдоль Никольской Слободки.

Концепт парка был разработан по техническому заданию и за средства местного сообщества.

Проект разрабатывала SBM Studio, авторству которой принадлежит много архитектурных проектов в Харькове, например "Саржин Яр" (победитель трех мировых наград по социальным проектам), Киеве, Днепре и других городах.

Возле метро "Театральная" обустроят наземный переход, который будет дублировать подземный. Уже идет ремонт улицы Богдана Хмельницкого, где дорожники обновляют дорожное покрытие из гранитной брусчатки.

Напомним, ранее киевляне предлагали обустроить наземный переход возле "Театральной" в рамках программы Громадского бюджета.

В Святошинском районе вместо заброшенного помещения ЖЭКа создадут современный центр реабилитации для детей и молодежи с инвалидностью. В этом году будет проведен демонтаж непригодных конструкций и основные подготовительные работы. Также предусмотрено устройство укрытия в подвальном помещении.

В настоящее время в Святошинском районе проживает 1978 детей с инвалидностью.

На втором этаже Житнего рынка могут появиться фуд-корты с концертной площадкой, детской и зоной для мастер-классов. Об этом БЖ рассказал генеральный директор Житнего рынка Евгений Шевченко.

Там планируют проводить фестивали традиционных украинских блюд в исполнении современных шеф-поваров. Руководство рынка уже работает над общим проектом с Евгением Клопотенко.

Рынок сельскохозяйственных продуктов остается на первом этаже.

"Киевзеленстрой" изучает опыт создания дождевых садов на территории жилых комплексов города. Как отмечает гендиректор КО «Киевзеленстрой» Алексей Король, дождевые сады — это практическое решение для территорий, где есть застой воды вследствие устройства дренажа и высадки поглощающих избыточную влагу растений. Для Киева, учитывая перепады температуры, обильные осадки и особенности почвы, это актуально.

Дождевые сады снизят нагрузку на основную систему канализации, в то же время еще и создадут привлекательный ландшафт, отмечают в "Киевзеленстрое".

В Подольском районе между проспектами Свободы и Правды планируют обустроить пешеходную аллею. Ориентировочная площадь аллеи составляет 0,99 га. Там хотят провести работы по комплексному благоустройству территории и создать пешеходную зону.

Модернистскую беседку на Подоле, которую начали разрушать коммунальщики, планируют восстановить. Активисты уже согласовали это решение с руководством района.

Для этого необходимо 200 тысяч гривен, которые планируют собрать с пожертвований. В команду восстановления вошли соавтор беседки и застройки кварталов, архитектор и основатель научно-художественной платформы "Остров" Юрий Шалацкий и архитектор и основатель проекта Podil Postmodern Борис Медведик.

Проекты пригорода

Архитекторы из Makhno Studio представили концепцию Дома-музея современного украинского искусства и керамики. Архитекторы предлагают построить бетонное здание площадью 800 квадратных метров. Рядом с ним обустроят ландшафтный сад и установят артобъекты.

Музей будет содержать коллекцию из 3000 керамических изделий, картин, скульптур, фотографий и рисунков. Как отмечают в Makhno Studio, проект направлен на возрождение гончарных традиций и популяризацию современного украинского искусства.

В Ворзеле появится новая инклюзивная школа и детский сад. Кабмин выделил на строительство заведений 110 миллионов гривен. Перед этим специалисты подготовили проект развития существующей школы, который передали правительству на рассмотрение вместе со сметной документацией.

В будущем начальная школа сможет принимать 360 учеников, а детсад — 85. Это будет инклюзивное заведение, где будет создано безбарьерное пространство для детей. Также обещают учесть все стандарты строительства для максимальной сохранности окружающей среды.

В Киевской области планируют построить первые в Украине "умные" электросети Smart Grid. Начнут с энергоузла Ирпень-Буча-Бородянка, который испытал наибольшие разрушения во время оккупации весной 2022 года. Реконструкция продлится три года.

Ключевыми преимуществами "умных" сетей называют устойчивость и гибкость - система продолжит работать в случае повреждения или разрушения одного сегмента. Также система подстроится к условиям "зеленой" энергетики, если потребители захотят стать поставщиками электричества, производимого на домашних солнечных панелях.