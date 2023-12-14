Гид по рождественско-новогодним городкам Киева

257
Ирина Маймур
share share

Несмотря на войну и воздушные тревоги, настоящего чуда сегодня ждет каждый украинец.

Новогодние елки, ярмарки, городки, катки и резиденции Святого Николая – делимся главными зимними локациями Киева, где можно почувствовать праздничное настроение.

«Зимова Країна» на ВДНГ

На Новый год традиционный праздничный городок «Зимова Країна» встречает гостей под лозунгом «Поделись светом», призывая горожан к взаимопомощи.

Среди развлечений в дополнение к елке и ярмарке предлагают тематические экспозиции и активности. Среди них — иммерсивная выставка-сказка ледяных скульптур, Венецианская карусель, экспозиция иллюминированных инсталляций, колесо обзора, каток, экскурсионный паровоз, «Северный экспресс». А также действа — благотворительные концерты, фольклорно-этнографическое представление, анимационная программа с живыми снеговиками, городок с эльфами-мастерами украшений, «Диносвит» с динозаврами, «Мавка Шоу» и шоу от Санты.

Все локации имеют альтернативные источники питания. На территории городка обустроили 3 укрытия.

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1
Когда будет работать: каждый день до 17 марта
Режим работы: в зависимости от локации
Вход: на территорию городка свободный. Вход в резиденцию Санты — 390 грн. Вход в Рождественскую Фабрику Мечт — 350 грн

Новогодний городок возле River Mall

В этом году возле River Mall обустроили ледовую площадку «Кришталева ковзанка» площадью 1600 м². Вокруг арены развернули сказочный городок, где можно прокатиться на белых лошадях.

Также здесь есть ярмарка с фудкортами, зимние фотозоны и необычная конусо-цилиндрическая елка.

Адрес: Днепровская набережная, 12
Когда будет работать: каждый день до 28 января
Режим работы: выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00, будние дни – с 12:00 до 22:00
Вход: на территорию зимнего городка свободный. Стоимость посещения катка – от 370 грн, катание безлимитное

Новогодний городок возле Blockbuster Mall

Праздничная локация возле Blockbuster Mall – для тех, кто любит масштаб. Новогодний каток здесь очень просторный – целых 4 900 м².

Вдобавок к нему на локации есть ярмарка с напитками и вкусностями, лабиринт сияния и крутая ледяная горка.

Адрес: пр-т С. Бандеры, 36
Когда будет работать: каждый день до марта
Режим работы: с 09:00 до 22:00
Вход: необходимо уточнять на месте

Новогодний городок возле Lavina Mall

19 декабря рождественско-новогодняя жизнь начнется и на северной окраине Киева. Lavina Mall открывает каток с новогодней елкой и атмосферной ярмаркой. По выходным здесь гуляет Санта с эльфами, раздавая подарки.

Также предлагают праздничные фотозоны для красивых stories, а из удобных бонусов — такая же большая, как и каток, бесплатная парковка.

Адрес: ул. Берковецкая, 6Д
Когда будет работать: сообщат в скором времени
Режим работы: сообщат в скором времени
Вход: сообщат в скором времени

«Зима за містом» в Добропарке

В ландшафтном парке Добропарк также открылся новогодний городок. Елка здесь высотой 20 метров и красуется на месте разрушенной оккупантами резиденции Доброчара как символ восстановления и несокрушимости Украины. А поле тюльпанов сияет фонариками, как и 50 других праздничных инсталляций и фотозон.

Приветствуют гостей парка сказочные персонажи, приглашая к аттракционам и ярмарке. Детям – отдельная программа: тюбинговая горка, смотровое колесо, карусель и аниматоры.

Также на территории парка обустроили теплые зоны, чтобы гости отдохнули, согрелись и насладились пряным глинтвейном. В фудкорт-зоне Добропарка можно перекусить, а в ярмарочном домике приобрести новогодние игрушки, имбирные пряники и многое другое.

Адрес: с. Мотыжин, Макаровский район (Житомирская трасса, 29 км)
Когда будет работать: каждый день до 21 января
Режим работы: 16:00 — 21:00
Вход: от 200 до 400 грн

Каток Арт-завода «Платформа» IceLights

1 декабря на территории креативного пространства Арт-завод «Платформа» заработал каток IceLights.

Вдобавок к катанию на ледовой арене гостей локации ждут сотни фонариков, горячие напитки, вкусности и сказочная атмосфера.

Адрес: маркет-молл «Дарынок» вход Nº6; Арт-завод «Платформа» (ул. Якова Гнездовского, 1А)
Когда будет работать: необходимо уточнять на месте
Режим работы: с понедельника по четверг — с 10:00 до 21:00; с пятница по воскресенье и в праздничные дни — с 10:00 до 22:00
Вход: 300 грн, катание безлимитное

Главная елка страны на Софийской площади

6 декабря в столице зажгли главную елку Украины. Как и в прошлом году, она искусственная, высотой 12 метров. Тему новогодней локации вокруг дерева назвали «Храбрые сердца» и посвятили украинским защитникам и защитницам. Елку украсили игрушки в форме голубых и желтых сердец, на верхушке установили Герб Украины.

Рядом с праздничным деревом установили фотозону в виде сердца, а также маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.

Каждый посетитель может унести с собой одно украшение на память, сделав донат. Задонатить можно через qr-коды, которые предоставляют приобщившиеся к инициативе благотворительные и волонтерские организации.

Новогодняя елка и сказочные фотозоны на Дарнице

На площади возле Дарницкой райгосадминистрации в этом году засияла 10-метровая искусственная елка. Ее приобрели за внебюджетные средства для полномасштабного вторжения.

Рядом разместили сказочную локацию с фотозонами. Она будет функционировать с соблюдением режима экономии электроэнергии до 10 января.

Новогодняя елка и фотозона-вертеп на Оболони

В Оболонском районе к зимним праздникам украсили елку, которая растет во дворе РГА.

Дерево нарядили игрушками, которые район приобрел к началу полномасштабной войны. Украшения елки не имеет иллюминации или элементов, требующих расхода электроэнергии. Так решили жители района.

Возле елки обустроили фотозону в виде вертепа.

Новогодняя елка Деснянского района

В Деснянском районе установили свою новогоднюю елку. Она появилась на центральной площади района перед кинотеатром «Флоренция».

К украшению елки присоединились школьники.

Резиденция Святого Николая в Большой лаврской колокольне

1 декабря в Большой лаврской колокольне открылась Резиденция Святого Николая. Там все желающие смогут не только написать письмо Святому Николаю, но и испытать волшебную силу арки желаний, став под ней и загадав желания. Также посетители Резиденции смогут встретиться со Святым Николаем и сделать фото на память.

В то же время можно будет осмотреть рождественско-новогодние произведения художников Национального союза художников Украины, Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, оригинальные произведения Ассоциации мастеров лоскутного шитья Украины (Ukrainian Quilter's Association) и детские рисунки.

Адрес: ул. Лаврская, 9
Когда будет работать: до 25 декабря по субботам и по воскресеньям, а также 19 и 25 декабря
Режим работы: с 11:00 до 16:00
Вход: 100 грн, для дошкольников — бесплатно

«Главная резиденция Святого Николая» в «Мамаевой Слободе»

Резиденцию Святого Николая со старинным казацким колоритом открыли в «Мамаевой Слободе». Там гости смогут погреться на печи, попить чай «Гербата» и угоститься медовым печеньем со Святым Николаем в атмосфере дидухов, вышитых рушников, сволоков и сухоцветов.

Чтобы получить от Святого Николая подарки, дети должны рассказать ему стихотворение или спеть песню.

Адрес: ул. Михаила Донца, 2
Когда будет работать: до 26 декабря
Режим работы: с 10:00 до 18:00
Вход: чтобы предварительно договориться о посещении Резиденции Николая, заказать экскурсию или мастер-класс, необходимо звонить по телефону 099 47 84 130

Новогодняя почтовая резиденция

«Укрпочта» в этом году открыла Новогоднюю почтовую резиденцию. Она будет принимать письма Святому Николаю от детей и взрослых.

Написать письмо доброму волшебнику можно по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 22, 01001. На конверте нужно обязательно указать свой полный адрес с индексом, чтобы получить ответ от Святого Николая.

Чтобы ответ не потерялся и точно нашел своего получателя, необходимо зарегистрировать письмо на сайте «Укрпочты».

Письма Святому Николаю будут принимать до 31 декабря.

Собираетесь ли вы посещать новогодние городки этой зимой?
Опубликовано: 14 декабря 2023
share share
В Украине выпустили аудиогид "Путешествие в Киевское Полесье" В Украине выпустили аудиогид "Путешествие в Киевское Полесье" Активисты собирают средства на реставрацию исторической вывески «Перукарня» на Подоле Активисты собирают средства на реставрацию исторической вывески «Перукарня» на Подоле У площади Украинских Героев открылся инклюзивный шоурум бренда Diadia У площади Украинских Героев открылся инклюзивный шоурум бренда Diadia Киевлянам будут возвращать деньги за поездки от Теремков в Лыбидскую Киевлянам будут возвращать деньги за поездки от Теремков в Лыбидскую «Киевстар» вернул голосовой сервис и домашний интернет почти всем абонентам «Киевстар» вернул голосовой сервис и домашний интернет почти всем абонентам Возле «Олимпийской» открыли кофейню-кондитерскую Shu Shu с десертами собственного производства Возле «Олимпийской» открыли кофейню-кондитерскую Shu Shu с десертами собственного производства 10 сериалов Netflix за 2023 год, которые смотрели по всему миру 10 сериалов Netflix за 2023 год, которые смотрели по всему миру "Укрзализныця" запустит из Киева во Львов двухэтажный поезд "Укрзализныця" запустит из Киева во Львов двухэтажный поезд
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.