Гид по рождественско-новогодним городкам Киева

Несмотря на войну и воздушные тревоги, настоящего чуда сегодня ждет каждый украинец.

Новогодние елки, ярмарки, городки, катки и резиденции Святого Николая – делимся главными зимними локациями Киева, где можно почувствовать праздничное настроение.

«Зимова Країна» на ВДНГ

На Новый год традиционный праздничный городок «Зимова Країна» встречает гостей под лозунгом «Поделись светом», призывая горожан к взаимопомощи.

Среди развлечений в дополнение к елке и ярмарке предлагают тематические экспозиции и активности. Среди них — иммерсивная выставка-сказка ледяных скульптур, Венецианская карусель, экспозиция иллюминированных инсталляций, колесо обзора, каток, экскурсионный паровоз, «Северный экспресс». А также действа — благотворительные концерты, фольклорно-этнографическое представление, анимационная программа с живыми снеговиками, городок с эльфами-мастерами украшений, «Диносвит» с динозаврами, «Мавка Шоу» и шоу от Санты.

Все локации имеют альтернативные источники питания. На территории городка обустроили 3 укрытия.

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1

Когда будет работать: каждый день до 17 марта

Режим работы: в зависимости от локации

Вход: на территорию городка свободный. Вход в резиденцию Санты — 390 грн. Вход в Рождественскую Фабрику Мечт — 350 грн

Новогодний городок возле River Mall

В этом году возле River Mall обустроили ледовую площадку «Кришталева ковзанка» площадью 1600 м². Вокруг арены развернули сказочный городок, где можно прокатиться на белых лошадях.

Также здесь есть ярмарка с фудкортами, зимние фотозоны и необычная конусо-цилиндрическая елка.

Адрес: Днепровская набережная, 12

Когда будет работать: каждый день до 28 января

Режим работы: выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00, будние дни – с 12:00 до 22:00

Вход: на территорию зимнего городка свободный. Стоимость посещения катка – от 370 грн, катание безлимитное

Новогодний городок возле Blockbuster Mall

Праздничная локация возле Blockbuster Mall – для тех, кто любит масштаб. Новогодний каток здесь очень просторный – целых 4 900 м².

Вдобавок к нему на локации есть ярмарка с напитками и вкусностями, лабиринт сияния и крутая ледяная горка.

Адрес: пр-т С. Бандеры, 36

Когда будет работать: каждый день до марта

Режим работы: с 09:00 до 22:00

Вход: необходимо уточнять на месте

Новогодний городок возле Lavina Mall

19 декабря рождественско-новогодняя жизнь начнется и на северной окраине Киева. Lavina Mall открывает каток с новогодней елкой и атмосферной ярмаркой. По выходным здесь гуляет Санта с эльфами, раздавая подарки.

Также предлагают праздничные фотозоны для красивых stories, а из удобных бонусов — такая же большая, как и каток, бесплатная парковка.

Адрес: ул. Берковецкая, 6Д

Когда будет работать: сообщат в скором времени

Режим работы: сообщат в скором времени

Вход: сообщат в скором времени

«Зима за містом» в Добропарке

В ландшафтном парке Добропарк также открылся новогодний городок. Елка здесь высотой 20 метров и красуется на месте разрушенной оккупантами резиденции Доброчара как символ восстановления и несокрушимости Украины. А поле тюльпанов сияет фонариками, как и 50 других праздничных инсталляций и фотозон.

Приветствуют гостей парка сказочные персонажи, приглашая к аттракционам и ярмарке. Детям – отдельная программа: тюбинговая горка, смотровое колесо, карусель и аниматоры.

Также на территории парка обустроили теплые зоны, чтобы гости отдохнули, согрелись и насладились пряным глинтвейном. В фудкорт-зоне Добропарка можно перекусить, а в ярмарочном домике приобрести новогодние игрушки, имбирные пряники и многое другое.

Адрес: с. Мотыжин, Макаровский район (Житомирская трасса, 29 км)

Когда будет работать: каждый день до 21 января

Режим работы: 16:00 — 21:00

Вход: от 200 до 400 грн

Каток Арт-завода «Платформа» IceLights

1 декабря на территории креативного пространства Арт-завод «Платформа» заработал каток IceLights.

Вдобавок к катанию на ледовой арене гостей локации ждут сотни фонариков, горячие напитки, вкусности и сказочная атмосфера.

Адрес: маркет-молл «Дарынок» вход Nº6; Арт-завод «Платформа» (ул. Якова Гнездовского, 1А)

Когда будет работать: необходимо уточнять на месте

Режим работы: с понедельника по четверг — с 10:00 до 21:00; с пятница по воскресенье и в праздничные дни — с 10:00 до 22:00

Вход: 300 грн, катание безлимитное

Главная елка страны на Софийской площади

6 декабря в столице зажгли главную елку Украины. Как и в прошлом году, она искусственная, высотой 12 метров. Тему новогодней локации вокруг дерева назвали «Храбрые сердца» и посвятили украинским защитникам и защитницам. Елку украсили игрушки в форме голубых и желтых сердец, на верхушке установили Герб Украины.

Рядом с праздничным деревом установили фотозону в виде сердца, а также маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.

Каждый посетитель может унести с собой одно украшение на память, сделав донат. Задонатить можно через qr-коды, которые предоставляют приобщившиеся к инициативе благотворительные и волонтерские организации.

Новогодняя елка и сказочные фотозоны на Дарнице

На площади возле Дарницкой райгосадминистрации в этом году засияла 10-метровая искусственная елка. Ее приобрели за внебюджетные средства для полномасштабного вторжения.

Рядом разместили сказочную локацию с фотозонами. Она будет функционировать с соблюдением режима экономии электроэнергии до 10 января.

Новогодняя елка и фотозона-вертеп на Оболони

В Оболонском районе к зимним праздникам украсили елку, которая растет во дворе РГА.

Дерево нарядили игрушками, которые район приобрел к началу полномасштабной войны. Украшения елки не имеет иллюминации или элементов, требующих расхода электроэнергии. Так решили жители района.

Возле елки обустроили фотозону в виде вертепа.

Новогодняя елка Деснянского района

В Деснянском районе установили свою новогоднюю елку. Она появилась на центральной площади района перед кинотеатром «Флоренция».

К украшению елки присоединились школьники.

Резиденция Святого Николая в Большой лаврской колокольне

1 декабря в Большой лаврской колокольне открылась Резиденция Святого Николая. Там все желающие смогут не только написать письмо Святому Николаю, но и испытать волшебную силу арки желаний, став под ней и загадав желания. Также посетители Резиденции смогут встретиться со Святым Николаем и сделать фото на память.

В то же время можно будет осмотреть рождественско-новогодние произведения художников Национального союза художников Украины, Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, оригинальные произведения Ассоциации мастеров лоскутного шитья Украины (Ukrainian Quilter's Association) и детские рисунки.

Адрес: ул. Лаврская, 9

Когда будет работать: до 25 декабря по субботам и по воскресеньям, а также 19 и 25 декабря

Режим работы: с 11:00 до 16:00

Вход: 100 грн, для дошкольников — бесплатно

«Главная резиденция Святого Николая» в «Мамаевой Слободе»

Резиденцию Святого Николая со старинным казацким колоритом открыли в «Мамаевой Слободе». Там гости смогут погреться на печи, попить чай «Гербата» и угоститься медовым печеньем со Святым Николаем в атмосфере дидухов, вышитых рушников, сволоков и сухоцветов.

Чтобы получить от Святого Николая подарки, дети должны рассказать ему стихотворение или спеть песню.

Адрес: ул. Михаила Донца, 2

Когда будет работать: до 26 декабря

Режим работы: с 10:00 до 18:00

Вход: чтобы предварительно договориться о посещении Резиденции Николая, заказать экскурсию или мастер-класс, необходимо звонить по телефону 099 47 84 130

Новогодняя почтовая резиденция

«Укрпочта» в этом году открыла Новогоднюю почтовую резиденцию. Она будет принимать письма Святому Николаю от детей и взрослых.

Написать письмо доброму волшебнику можно по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 22, 01001. На конверте нужно обязательно указать свой полный адрес с индексом, чтобы получить ответ от Святого Николая.

Чтобы ответ не потерялся и точно нашел своего получателя, необходимо зарегистрировать письмо на сайте «Укрпочты».

Письма Святому Николаю будут принимать до 31 декабря.