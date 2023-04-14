Великодній пиріг зі шпинатом

Шеф-кухар Марко Черветті розповідає, як приготувати старовинний великодній пиріг з регіону Лігурія, а точніше з міста Генуя. Він виходить настільки смачним, що до свят дочекатися неможливо.
Інгредієнти:
- Свіжий шпинат – 3 великі жмені
- Листкове тісто – 1 кг
- Яйця – 6 шт.
- Рікота – 250 г
- Пармезан – 50 г
- Мускатний горіх мелений – 2 г
- Сіль – 2 г
- Перець – 2 г
- Оливкова олія – 10 г
Як готувати:
- У великій каструлі закип’яти підсолену воду, вкинь шпинат та трохи провари. Переклади шпинат шумівкою у миску, а потім відкинь на сито – нехай стече вся зайва рідина – та охолоди. Лайфхак від Марко: ні в якому разі не виливай бульйон, в якому варився шпинат. Проціди його через щільну марлю, щоб в рідину не потрапив пісок, і використовуй для приготування ризото та супів.
- Для начинки розімни у мисці рікоту, посоли її та приправ чорним перцем та мускатним горіхом. Додай два яйця та тертий пармезан, перемішай.
- Вистели форму для випікання пергаментом.
- Розділи листкове тісто на дві нерівні частини: більшу виклади в форму та змасти оливковою олією.
- Наріж шпинат, посоли та додай до рікоти. Виклади начинку на тісто.
- Зроби у начинці три невеличкі ямки і обережно вбий в кожну яйце. Посоли та поперчи.
- Розкачай тісто, що залишилося, та накрий пиріг. Відріж зайве по колу, ретельно заліпи краї. Наколи пиріг виделкою та змасти збитим яйцем.
- Випікай пиріг у розігрітій до 180°С духовці 45-50 хвилин. Подавай охолодженим. Смачного Великодня!