Великодній пиріг зі шпинатом

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Марія Банько
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Шеф-кухар Марко Черветті розповідає, як приготувати старовинний великодній пиріг з регіону Лігурія, а точніше з міста Генуя. Він виходить настільки смачним, що до свят дочекатися неможливо.



Інгредієнти:

  • Свіжий шпинат – 3 великі жмені
  • Листкове тісто – 1 кг
  • Яйця – 6 шт.
  • Рікота – 250 г
  • Пармезан – 50 г
  • Мускатний горіх мелений – 2 г
  • Сіль – 2 г
  • Перець – 2 г
  • Оливкова олія – 10 г

Як готувати:

  1. У великій каструлі закип’яти підсолену воду, вкинь шпинат та трохи провари. Переклади шпинат шумівкою у миску, а потім відкинь на сито – нехай стече вся зайва рідина – та охолоди. Лайфхак від Марко: ні в якому разі не виливай бульйон, в якому варився шпинат. Проціди його через щільну марлю, щоб в рідину не потрапив пісок, і використовуй для приготування ризото та супів.
  2. Для начинки розімни у мисці рікоту, посоли її та приправ чорним перцем та мускатним горіхом. Додай два яйця та тертий пармезан, перемішай.
  3. Вистели форму для випікання пергаментом.
  4. Розділи листкове тісто на дві нерівні частини: більшу виклади в форму та змасти оливковою олією.
  5. Наріж шпинат, посоли та додай до рікоти. Виклади начинку на тісто.
  6. Зроби у начинці три невеличкі ямки і обережно вбий в кожну яйце. Посоли та поперчи.
  7. Розкачай тісто, що залишилося, та накрий пиріг. Відріж зайве по колу, ретельно заліпи краї. Наколи пиріг виделкою та змасти збитим яйцем.
  8. Випікай пиріг у розігрітій до 180°С духовці 45-50 хвилин. Подавай охолодженим. Смачного Великодня!
Опубліковано: 14 квітня 2023
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