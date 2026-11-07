Помер Себастьян Леліо — режисер оскароносного фільму «Фантастична жінка»

6 листопада у віці 52 років помер чилійський режисер і сценарист Себастьян Леліо, відомий за оскароносною драмою «Фантастична жінка». Про смерть кінематографіста повідомила його партнерка, акторка Амалія Кассаї, пише Variety.

Режисер помер у своєму будинку в Сантьяго. У заяві, оприлюдненій в Instagram, родина зазначила, що смерть була пов'язана зі станом здоров'я, але подробиць не розкрила.

«Ми переживаємо дуже болісний час, і пам'ять про нього назавжди залишиться з нами. Він був чудовою людиною, яка зробила важливий внесок у культуру Чилі», — йдеться в заяві.

Міжнародне визнання Леліо принесла драма «Глорія» 2013 року про розлучену жінку, яка прагне нових стосунків. Виконавиця головної ролі Пауліна Гарсія здобула за неї «Срібного ведмедя» Берлінського кінофестивалю.

У 2018 році фільм Леліо «Фантастична жінка» отримав «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою. Це була перша перемога Чилі в цій категорії. Стрічка з Даніелою Вегою в головній ролі розповідає про трансгендерну жінку, яка після смерті коханого стикається з дискримінацією. Фільм також привернув увагу до прав трансгендерних людей у Чилі.

Серед інших робіт режисера — «Непокора» з Рейчел Вайс і Рейчел Мак-Адамс, «Глорія Белл» із Джуліанною Мур та «Диво» із Флоренс П'ю.

Леліо народився 1974 року в аргентинському місті Мендоса, а у дворічному віці переїхав до Чилі. Його повнометражним дебютом стала стрічка «Свята родина» (2005).

Останнім завершеним фільмом режисера був мюзикл «Хвиля» 2025 року, натхнений феміністичними протестами в Чилі. На момент смерті він працював над екранізацією роману Алехандро Самбри «Чилійський поет». Знімання розпочали у вересні 2026 року.