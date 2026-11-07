Росія атакувала Київ ракетами та дронами: є поранені, пошкоджено Північний міст

У ніч проти 7 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами, а вранці завдали ударів безпілотниками. За даними ДСНС, у столиці постраждали шестеро людей, серед них одна дитина. Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв про п'ятьох постраждалих, зокрема 14-річну дитину, та двох госпіталізованих.

У Солом'янському районі пошкоджені кілька житлових будинків. Зокрема, частково зруйновано фасад першого поверху п'ятиповерхівки, а в інших будівлях вибуховою хвилею вибило вікна. Також постраждала двоповерхова будівля на території дитячого садка, виникли пожежі.

У Дарницькому районі уламки впали на приватний будинок, а у Святошинському загорілася нежитлова забудова.

У Святошинському районі вогнеборці локалізували загоряння сміття на території покинутої промислової зони. За іншою адресою сталася невелика пожежа на даху двоповерхової нежитлової будівлі.

Вранці російські безпілотники атакували Дарницький і Святошинський райони. За даними ДСНС, у Дарницькому районі дрон влучив у двоповерховий приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Унаслідок нічної атаки знову пошкоджено Північний міст. Постраждали дорожнє покриття, контактна тролейбусна мережа та лінія електропередачі. Вибухова хвиля також пошкодила п'ять вантажівок на стоянці поблизу переправи.

Рух мостом перекрили в обох напрямках. На місці працюють дорожники та комунальні служби, фахівці обстежують пошкодження. Про строки відновлення руху поки не повідомляли.

Північний міст уже зазнавав російських атак у жовтні. Тоді були пошкоджені дорожнє покриття та тролейбусна контактна мережа, через що рух переправою обмежували.

Кличко також повідомив про пошкодження енергетичних об'єктів на Київщині та Житомирщині. За його словами, ситуація з енергозабезпеченням столиці надзвичайно складна, що впливає на роботу систем тепло- й водопостачання. Енергетики та комунальники працюють над відновленням послуг.