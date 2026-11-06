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Український кіберспортивний клуб NAVI переміг росіян і вийшов у півфінал турніру з CS2 у Пекіні

Артем Черничко 06 листопада 2026
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Український кіберспортивний клуб NAVI переміг росіян і вийшов у півфінал турніру з CS2 у Пекіні

Український кіберспортивний клуб NAVI пройшов до півфіналу турніру IEM Beijing 2026 з CS2, здолавши російську команду PVISION. Про це БЖ повідомили в пресслужбі холдингу ARS Capital, до активів якого входить клуб.

Чвертьфінальне протистояння завершилося з рахунком 2:1 на користь українського колективу.

Серія розпочалася з поразки NAVI на мапі Mirage (14:16). Втім, українська команда змогла переломити перебіг гри, вигравши наступні дві карти — Inferno (13:9) та Ancient (13:10).

Завдяки цій перемозі NAVI вдруге поспіль вийшли до плей-оф турніру найвищого рівня (tier 1) та продовжують боротьбу за чемпіонський трофей у Пекіні.

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Фото: надано ARS Capital
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