Український кіберспортивний клуб NAVI переміг росіян і вийшов у півфінал турніру з CS2 у Пекіні

Український кіберспортивний клуб NAVI пройшов до півфіналу турніру IEM Beijing 2026 з CS2, здолавши російську команду PVISION. Про це БЖ повідомили в пресслужбі холдингу ARS Capital, до активів якого входить клуб.
Чвертьфінальне протистояння завершилося з рахунком 2:1 на користь українського колективу.
Серія розпочалася з поразки NAVI на мапі Mirage (14:16). Втім, українська команда змогла переломити перебіг гри, вигравши наступні дві карти — Inferno (13:9) та Ancient (13:10).
That 3k by @AleksibCSGO was insane, and we need more of it on Ancient— NAVI (@natusvincere) November 6, 2026
https://t.co/vSkeEXNG8Y#navination #IEM pic.twitter.com/WUhcEyQIq5
Завдяки цій перемозі NAVI вдруге поспіль вийшли до плей-оф турніру найвищого рівня (tier 1) та продовжують боротьбу за чемпіонський трофей у Пекіні.