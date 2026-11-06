Dior звинуватили у використанні ШІ для створення різдвяного мультфільму

Французький модний дім Dior втрапив у скандал через свій різдвяний анімаційний фільм Christian Dior’s Night in Color. Користувачі мережі та професійні аніматори запідозрили творців у використанні генеративного штучного інтелекту, хоча бренд позиціонував проєкт як повністю ручну роботу. Про це пише Cybernews.

Режисер стрічки Сільвен Шоме стверджував, що команда орієнтувалася на технології 1940-х років, малювала персонажів вручну та збирала кадри окремо на тлі. У Dior наголошували, що кропіткий процес анімації символізує майстерність і терпіння, необхідні для створення високої моди.

Проте після релізу глядачі звернули увагу на численні графічні аномалії, характерні для нейромереж. Зокрема, у кадрі з Марлен Дітріх у персонажки помітили шість пальців на руці, а кисті рук Крістіана Діора в іншій сцені виглядають деформованими.

На ситуацію звернула увагу й профільна платформа про анімацію Catsuka. Її фахівці заявили, що після детального аналізу кадрів використання ШІ в окремих фазах руху «здається очевидним».

Представники Dior звинувачення наразі не коментували.

Різдвяний анімаційний фільм Christian Dior’s Night in Color розповідає про історію дружби Крістіана Діора та Марлен Дітріх. Оповідачем стрічки став Роберт Паттінсон, а персонажів озвучили Ріанна, Луї Гаррель та Каміль Коттен.